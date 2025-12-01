США против "Братьев-мусульман": Трамп хочет арестовать облако
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Госдепу и Минфину в 30-дневный срок подготовить отчет о целесообразности включения ряда зарубежных структур "Братьев-мусульман" в списки иностранных террористических организаций (FTO) и специально обозначенных глобальных террористов (SDGT). На реализацию решений после отвода дано 45 дней.
И вновь в Вашингтоне стучат в барабаны войны. И вновь Америку и "всю передовую мировую общественность" зовут в бой с самым неуловимым врагом американской демократии. Теперь это "Братья-мусульмане", "глобальная исламистская гидра", которая, если верить некоторым конспирологам, управляет миром из катарских кофеен и турецких министерств.
