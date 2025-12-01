"Глобальна гідра" чи політичний піар: чому Трамп розпочав боротьбу з багатомільйонною релігійною мережевою структурою

Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома та дозволу редакції.





Минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує Держдепартамент і Міністерство фінансів протягом 30 днів підготувати звіт про доцільність включення низки закордонних структур "Братів-мусульман" до списків іноземних терористичних організацій (FTO) та спеціально позначених глобальних терористів (SDGT). На виконання рішень після відведення часу дається 45 днів.

І знову у Вашингтоні б'ють у барабани війни. І знову Америку та "всю передову світову спільноту" закликають до бою з найневловимішим ворогом американської демократії. Тепер це "Брати-мусульмани", "глобальна ісламістська гідра", яка, якщо вірити деяким конспірологам, керує світом з катарських кав'ярень та турецьких міністерств.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Знижка до Чорної пʼятниці 63% Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net