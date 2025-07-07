Вопрос Тибета всегда был источником большой тревоги и обеспокоенности для Коммунистической партии Китая и ее лидеров – от Мао до Си Цзиньпина.

Одно из первых решений Мао после прихода к власти в 1949 году – отправить войска и аннексировать Тибет.

Свидетельством того, насколько власти Китая обеспокоены Тибетом, является тот факт, что Пекин до сих пор выпустил 18 "белых книг" о Тибете, последнюю из которых – в марте 2025 года. Причина такого количества этих документов, которые по сути являются пропагандой и дезинформацией, заключается в том, что после более чем семи десятилетий контроля Китай все еще пытается легитимизировать свою незаконную оккупацию Тибета.

Тибетский народ и культура существенно отличаются от китайских. У Тибета собственная независимая история, а глубокая вера тибетцев в буддизм и Далай-ламу представляет прямую угрозу принципу "одна партия, один лидер, одна культура", который преобладает в КПК и у Си Цзиньпина.