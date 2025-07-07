Питання Тибету завжди було джерелом великої тривоги і занепокоєння для Комуністичної партії Китаю та її лідерів від Мао до Сі Цзіньпіна.

Одне з перших рішень Мао після приходу до влади у 1949 році – відправити війська й анексувати Тибет.

Свідченням того, наскільки влада Китаю стурбована Тибетом, є те, що Пекін до цього часу випустив 18 "білосніжних книг" про Тибет, остання з яких – у березні 2025 року. Причина такої кількості цих документів, що фактично є пропагандою і дезінформацією, полягає у тому, що після понад семи десятиліть контролю Китай досі намагається легітимізувати свою незаконну окупацію Тибету.

Тибетський народ і культура суттєво відрізняються від китайських. Тибет має власну незалежну історію, а глибока віра тибетців у буддизм і Далай-ламу є прямою загрозою для принципу "одна партія, один лідер, одна культура", що панує у КПК та у Сі Цзіньпіна.