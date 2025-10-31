Історія ніколи не повторюється, але інколи римується. Коли мова заходить про архітектуру європейської безпеки, що розвалюється, історичні аналогії виявляються переконливими: знову рішуча ревізіоністська держава – цього разу це Росія – швидко і масштабно озброюється, щоб звернути назад підсумки холодної війни.

Посилання на минулі травми можуть бути перебільшені; водночас ми переживаємо епоху умиротворення Росії Заходом, яка напрошується на порівняння з міжвоєнним періодом у Європі.

