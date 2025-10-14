Мы видим уже немного другого Трампа. Еще и на Китай сам набросился!

Помните, как три недели назад Трамп хотел, чтобы Европа и "Большая семерка" ввели санкции, тарифы и пошлины против Китая? Ведь Китай может быть враждебеным и способен сильно поддерживать Россию.

А сам он собирается на встречу с Си — потому что у них "отличные переговоры о торговле и о TikTok", тем более "они с лидером Си в очень хороших отношениях" и ему незачем вводить санкции.

А тут, как только подписали мир на Ближнем Востоке, мы видим уже немного другого Трампа. Мало того, что прежние обещания о "Томагавках" повторяются почти каждый день, так еще и визит нашей правительственной делегации планируется по экономическим и политическим вопросам, и, конечно же, во всем виноват Стив Виткоф: инструкции не выполнял, с россиянами слишком долго говорил и вообще саботировал процесс.

Еще и на Китай сам накинулся! Теперь запланированной встречи с Си "точно не будет", плюс с 1 ноября вводятся 100% пошлины на китайские товары. На фоне того, что TikTok в американском сегменте теперь в американских же руках, у Китая и здесь стало меньше пространства для маневра.

Неужели Трампа так вдохновил успех на Ближнем Востоке, что он решил быть столь же активным и в других сферах?

Скорее, не вдохновил, а показал действенность давления с одной стороны и слабость "оси зла" — с другой. То есть ни Россия, ни Китай, ни Иран в конечном счете ничего не смогли сделать, чтобы изменить баланс сил на Ближнем Востоке и помешать Трампу определять там ход событий.

Что в принципе является очень существенным намеком на то, что и на других театрах геополитического противостояния их можно заставить отступать.

Так почему бы не попробовать?

