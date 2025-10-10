Путин таки попросил прощения у Алиева. Точнее, признал что самолет AZAL был сбит ракетами российской ПВО. Но, типа, не специально, а из-за "технических проблем" самой системы ПВО.

Фактически РФ сделала то, что Азербайджан требовал изначально – признать. Теперь будет компенсация (вероятно) от Кремля.

Но самое главное – впервые за долгое время Путин вынужден извиняться. Ситуация для него явно не удобная и не комфортная. А поделать ничего не может.

Пикировка с Азербайджаном угрожала проблемам по экспорту нефти (что больно) и более активному сближению Баку и Киева (что еще больнее).

Алиев был крайне доволен. И всем своим поведением демонстрировал, кто на той встрече главный, а кто проситель.

Азербайджан продемонстрировал, как выглядит снижение влияния Кремля. И произошло это в Таджикистане. В государстве Центральной Азии, где еще сохранилось существенное присутствие РФ.

Пока сохранилось – Алиев показал пример, а влияние Кремля в регионе стремительно уменьшается. Соответственно, другие государства ЦА рано или поздно, но будут требовать к себе по крайней мере такого же отношения.

