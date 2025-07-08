Накануне 9 июля, объявленной ранее крайней даты завершения торговых переговоров, президент Дональд Трамп подписал и разослал главам 10 стран Азии письма одинакового содержания, в которых сообщает о намерении ввести с 1 августа этого года определенный уровень тарифов против всех товаров происхождения из соответствующей страны, которые будут экспортироваться в США. Тарифы вводятся в дополнение к ранее введенным секторальным тарифам.

В срок до 1 августа адресатам предлагается отменить все ограничения на торговлю с США, открыть рынки и тем самым способствовать улучшению торгового баланса. Также Трамп предостерегает против введения встречных тарифов на товары США, поскольку в этом случае будет происходить дальнейшая эскалация тарифов с американской стороны.