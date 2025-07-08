Напередодні 9 липня, оголошеної раніше крайньої дати завершення торговельних переговорів, президент Дональд Трамп підписав і розіслав главам 10 країн Азії листи однакового змісту, в яких повідомляє про наміри ввести з 1 серпня цього року певний рівень тарифів проти всіх товарів походження з відповідної країни, які експортуватимуться в США. Тарифи вводяться додатково до раніше введених секторальних тарифів.

У термін до 1 серпня адресатам пропонується скасувати всі обмеження на торгівлю зі США, відкрити ринки і тим самим сприяти покращенню торговельного балансу. Також Трамп застерігає проти введення зустрічних тарифів на товари США, оскільки у цьому випадку відбуватиметься подальша ескалація тарифів з американського боку.