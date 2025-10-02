Популисты любят красивую внешнюю картинку и не слишком задумываются, что за ней скрывается

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

История появления, расцвета и падения Римской империи остается темой не только научного, но и массового интереса, и этим пользуются сторонники "имперского" государственного устройства.

Римская история породила множество претендентов на ее наследие – здесь и средневековая Священная Римская империя германской нации, и Третий Рейх, и даже Советский Союз.

Образ римских легионеров – подтянутых, выбритых и вымуштрованных – внезапно захватил также Дональда Трампа и его военного министра Пита Хегсета,хотя вся эта внешняя мишура давно осталась в прошлом и совершенно не сочетается с современностью и демократией.

