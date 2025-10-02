Популісти люблять гарну зовнішню картинку і не надто замислюються, що за нею ховається

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

Історія появи, розквіту та падіння Римської імперії залишається темою не тільки наукового, а й масового інтересу, і цим користуються прихильники "імперського" державного устрою.

Римська історія породила безліч претендентів на її спадщину – тут і середньовічна Священна Римська імперія німецької нації, і Третій Рейх, і навіть Радянський Союз.

Образ римських легіонерів – підтягнутих, поголених та вимуштруваних – раптово захопив також Дональда Трампа та його військового міністра Піта Гегсета, хоча вся ця зовнішня мішура давно залишилася в минулому і зовсім не поєднується з сучасністю і демократією.

