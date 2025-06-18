Мнение
Твит Валтасара: Си намекнул Трампу, что США уже "взвешены и найдены очень легкими"
Сергей Корсунский
дипломат и экономист, бывший посол Украины в Турции и Японии
Атака Израиля на Иран стала, очевидно, той каплей, которая переполнила бокал ожиданий Пекина по налаживанию диалога с США. Точнее, не сама атака, а обращение Трампа к Путину о содействии в урегулировании иранской проблемы.
Давайте вспомним: в марте 2023 года Иран и Саудовская Аравия согласились возобновить дипломатические отношения и открыть посольства после продолжавшейся семь лет напряженности в отношениях. Прорыв в переговорах при посредничестве Китая, якобы, снижал вероятность вооруженного конфликта между соперниками на Ближнем Востоке – как напрямую, так и в контексте региональных конфликтов.
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