Атака Израиля на Иран стала, очевидно, той каплей, которая переполнила бокал ожиданий Пекина по налаживанию диалога с США. Точнее, не сама атака, а обращение Трампа к Путину о содействии в урегулировании иранской проблемы.

Давайте вспомним: в марте 2023 года Иран и Саудовская Аравия согласились возобновить дипломатические отношения и открыть посольства после продолжавшейся семь лет напряженности в отношениях. Прорыв в переговорах при посредничестве Китая, якобы, снижал вероятность вооруженного конфликта между соперниками на Ближнем Востоке – как напрямую, так и в контексте региональных конфликтов.