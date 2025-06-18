Думка
Твіт Валтасара: Сі натякнув Трампу, що США вже "зважені і знайдені дуже легкими"
Сергій Корсунський
дипломат та економіст, колишній посол України в Туреччині та Японії
Атака Ізраїлю на Іран стала, вочевидь, тією краплею, яка переповнила бокал очікувань Пекіна щодо налагодження діалогу з США. Точніше, не сама атака, а звернення Трампа до Путіна щодо сприяння у врегулюванні іранської проблеми.
Пригадаймо: у березні 2023 року Іран і Саудівська Аравія погодилися відновити дипломатичні відносини та відкрити посольства після напруження у відносинах, що тривало сім років. Прорив у переговорах за посередництва Китаю, начебто, зменшував ймовірність збройного конфлікту між суперниками на Близькому Сході – як напряму, так і в конфліктах у регіоні.
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