Убийство Парубия: Россия не перестреляет всех, кого сделала врагами, но попытается
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Убийство Андрея Парубия – из ряда вон выходящая история даже по меркам нынешней беспрецедентной войны. В Украине не было заказных убийств политиков такого уровня.
Нужно сразу отметить, что период пребывания Парубия на высоких государственных должностях остался в прошлом. В последние годы он был рядовым депутатом партийной фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде, наряду с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. А до этого занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (2014 год), первого заместителя главы Верховной Рады, и сам был спикером украинского парламента – с 2014 по 2019 год, в период президентства Порошенко.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)