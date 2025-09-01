Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Убийство Андрея Парубия – из ряда вон выходящая история даже по меркам нынешней беспрецедентной войны. В Украине не было заказных убийств политиков такого уровня.

Нужно сразу отметить, что период пребывания Парубия на высоких государственных должностях остался в прошлом. В последние годы он был рядовым депутатом партийной фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде, наряду с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. А до этого занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (2014 год), первого заместителя главы Верховной Рады, и сам был спикером украинского парламента – с 2014 по 2019 год, в период президентства Порошенко.

