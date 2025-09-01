Колонка написана для Haqqin.az, переклад з дозволу і за згодою редакції

Вбивство Андрія Парубія – історія, що виходить за рамки навіть за мірками цієї безпрецедентної війни. В Україні ще не було замовних вбивств політиків такого рівня.

Слід одразу зазначити, що період перебування Парубія на високих державних посадах залишився в минулому. Останніми роками він був рядовим депутатом партійної фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді, поряд з колишнім президентом України Петром Порошенком. А до цього обіймав посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (2014 рік), першого заступника голови Верховної Ради, і сам був спікером українського парламенту – з 2014 до 2019 рік, у період президентства Порошенка.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net