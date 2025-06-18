І показали світу її реальне місце

Цікаво, що Росія у 2022 році цілком очевидно мала намір розгромити Україну приблизно так само, як Ізраїль зараз завдає ударів по Ірану – швидко й рішуче.

Але вона припустилася катастрофічних помилок, виявилася принципово нездатною здійснити таку операцію і фатально недооцінила Україну – наслідок ендемічної культури пропаганди, обману та самообману в умовах диктатури.

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Результатом став провал: очікувана швидка кампанія перетворилася на затяжну наземну війну і безвихідне болото.

У середньостроковій перспективі ця поразка, найімовірніше, позбавить Росію статусу великої військової держави у традиційному розумінні.

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