За громкими словами Кремля о "суверенитете" и "многополярности" скрывается циничный передел зон влияния

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

На фоне военных действий в Украине и срыва попытки пророссийского переворота в Молдове Кремль столкнулся еще с одним внешнеполитическим провалом – в Африке.

Долгое время Москва пыталась закрепиться на "Черном континенте" с помощью ЧВК "Вагнер" и посредничества Евгения Пригожина. Сегодня их достижения рушатся на глазах. Режимы, захватившие власть при поддержке "вагнеровцев", теперь переориентировались на Вашингтон.

По информации The Washington Post, США, несмотря на прежние санкции и осуждение политики госпереворотов, ведут переговоры с хунтой, захватившей власть в Мали. В июле состоялись переговоры заместителя помощника госсекретаря США по делам Западной Африки Уилла Стивенса с представителями режима, в августе Мали посетили делегации обеих палат Конгресса США, а еще раньше, в феврале, африканское командование ВС США провело первую с 2018 года встречу с военным руководством Мали.

