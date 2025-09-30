За гучними словами Кремля про "суверенітет" і "багатополярність" ховається цинічний переділ зон впливу

На тлі військових дій в Україні та зриву спроби проросійського перевороту у Молдові Кремль зіткнувся ще з одним зовнішньополітичним провалом – в Африці.

Довгий час Москва намагалася закріпитися на "Чорному континенті" за допомогою ПВК "Вагнер" і посередництва Євгена Пригожина. Сьогодні їхні досягнення руйнуються на очах. Режими, які захопили владу за підтримки "вагнерівців", тепер переорієнтувалися на Вашингтон.

За інформацією The Washington Post, США, попри колишні санкції й засудження політики держпереворотів, ведуть переговори з хунтою, яка захопила владу в Малі. У липні відбулися переговори заступника помічника держсекретаря США у справах Західної Африки Вілла Стівенса з представниками режиму, у серпні Малі відвідали делегації обох палат Конгресу США, а ще раніше, в лютому, африканське командування ЗС США провело першу з 2018 року зустріч із військовим керівництвом Малі.

