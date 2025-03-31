"Ніхто не хотів зізнатися, що не бачить цих чудових шат; адже, визнавши це, він би оголосив себе або дурнем, або непридатним для своєї посади". Ганс Крістіан Андерсен, "Нове вбрання короля".

Маск-Трамп успадкували державу з безпрецедентною потугою та ефективністю – і розбирають її на частини. Вони також отримали у спадок мережу союзів і відносин, що підтримувала найбільшу економіку в історії людства. Це теж руйнується.

Днями віцепрезидент США JD Венс разом із дружиною відвідав американську військову базу в Гренландії, пробувши там три години. До них приєдналися радник з національної безпеки Майк Волтц та його дружина.

Щойно порушивши закон, використовуючи небезпечну соціальну платформу для непотрібного групового чату, в якому вони злили журналісту конфіденційні дані про військовий напад, Волтц і Венс, можливо, сподівалися змінити тему, приєднавшись до поїздки, яку спочатку анонсували як перегляд перегонів на собачих упряжках дружиною Венса.

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Загальний контекст — наполегливі заяви Дональда Трампа про те, що Америка повинна забрати собі Гренландію, яка є автономним регіоном Данії.

Початковий план передбачав, що Уша Венс відвідає гренландців, вочевидь, виходячи з логіки, що друга леді могла б стати ефективною агітаторкою колоніального підкорення. Проте ніхто не захотів її бачити, а бізнеси Гренландії відмовилися використовувати свої заклади як фон для фотосесій чи навіть просто обслуговувати непроханих американців. Тож натомість подружжя здійснило короткий візит на космічну базу Пітуффік.

На базі, розташованій на крайній півночі острова, американські гості сфотографувалися та пообідали з військовослужбовцями. Вони використали базу як фон для пресконференції, на якій просто повторили вже готові тези; нічого нового не було пережито, нічого не було засвоєно, нічого розумного не прозвучало.

Венс, який не покидав території бази й ніколи раніше не був у Гренландії, був цілком впевнений, як мають жити гренландці. Він звернувся до них із політичним закликом, хоча жодного гренландця поруч не було. Він заявив, що Данія не забезпечує безпеку гренландців в Арктиці, а Сполучені Штати це зроблять. Отже, Гренландія має приєднатися до США.

Щоб розібратися в усій цій нісенітниці, потрібне неабияке терпіння.

База в Пітуффіку (раніше Туле) існує лише тому, що Данія дозволила Сполученим Штатам збудувати її у складний період. Вона десятиліттями слугувала США як ключовий елемент ядерного арсеналу, а потім – як система раннього попередження про ядерну атаку спочатку з боку СРСР, а потім Росії.