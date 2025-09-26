В каком мире мы будем жить: ключевые последствия войн в Украине и на Ближнем Востоке
Ключевые тенденции, которые уже проявились в войне России против Украины и на Ближнем Востоке, будут определять глобальную безопасность в ближайшие десятилетия.
Во-первых, формируется новая "ось" сотрудничества: Китай, Россия, Иран и Северная Корея углубляют двусторонние отношения. Добавляются также отдельные игроки Глобального Юга.
Это не классический военный блок, там нет достаточной координации. А Россию Китай рассматривает как сырьевой придаток. Но все будет зависеть от уровня производства вооружений и совместных учений. В любом случае, война РФ против Украины может завершиться, если Китай остановит РФ. И наоборот, Западу не хватает быстрых инструментов, чтобы остановить Россию без Китая.
Во-вторых, выносливость и устойчивость общества становятся определяющими факторами войны. Украина и Израиль доказали, что способность мобилизовать население, удержать энергосистему, производить собственные дроны и вести информационную борьбу — это не вспомогательные, а центральные элементы национальной безопасности. Москва, со своей стороны, пытается подорвать европейское единство диверсиями и дезинформацией, увеличивая количество атак на инфраструктуру в Европе.
В-третьих, технологии коренным образом меняют характер войны. Массовое применение БпЛА превратило количественные изменения в качественные: миллионы дронов ежегодно делают маневр бронетехники практически невозможным, а флот РФ в Черном море потерял более 30% единиц из-за атак беспилотных систем.
Параллельно с этим ИИ уже используется для автоматического распознавания целей и планирования ударов — это радикально ускоряет принятие решений на поле боя. Далее — ударные дроны на ИИ разных типов, от малых до крупных. И дроны-перехватчики на ИИ.
В-четвертых, война выходит в новые домены. Космос и киберпространство перестали быть второстепенными — более 10 000 спутников уже меняют баланс сил, а потенциал кибератак для саботажа критической инфраструктуры может оказаться не менее опасным, чем ракетный удар.
Мир движется к ситуации, где нужно быть готовым вести две большие войны одновременно.
Конфликт в Тайваньском проливе вполне может стать искушением для Кремля активизировать наступление в Балтии, независимо от войны с Украиной, а координация Москвы, Тегерана и Пхеньяна способна создать мультифронтовой вызов для НАТО и союзников в Азии.
Будущее войны — это не отдельные кампании, а комплексные столкновения, где промышленность, общественная устойчивость, технологии и международные союзы будут определять не только победителя на фронте, но и саму архитектуру глобальной безопасности.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)