Чтобы полностью осознать значение скандала в Вашингтоне, стоит оглянуться назад. Когда президент США Джон Ф. Кеннеди в 1963 году сказал жителям Западного Берлина, окружённого стеной и колючей проволокой, "Я — берлинец!", он не спрашивал, есть ли в земле разделённого города редкоземельные металлы, нефть или золото. Одной единственной фразой Кеннеди дал западным берлинцам, а значит, и западным немцам, обещание защиты.

И это обещание было ценнее любой статьи о взаимной обороне НАТО — и продержалось до падения Берлинской стены в 1989 году.

Как сильно изменился мир, продемонстрировали действующий президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс: высокомерно и насмешливо они публично унизили украинского президента Владимира Зеленского и отправили его домой с пустыми руками, потому что он просил предоставить гарантию безопасности в обмен на доступ к природным ресурсам своей страны.

Трамп открыто пригрозил прекратить военную помощь Украине, борющейся за свое выживание. И вся Европа теперь спрашивает себя: Америка ведь совсем недавно была нашим другом, не так ли?

Можно было бы подумать, что пришло время Европы. И первые заявления европейских лидеров действительно звучали так:

"Мы увеличим поддержку Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от агрессора", — пообещала главный дипломат ЕС Кая Каллас

"Украина может рассчитывать на Германию и Европу", — заверил действующий канцлер Германии Олаф Шольц

"Мы стоим на стороне Украины — и в хорошие, и в тяжелые времена", — добавил его вероятный преемник Фридрих Мерц.

Но конференций и разговоров недостаточно.

Так как европейские страны НАТО не имеют достаточных запасов вооружений и боеприпасов, чтобы в случае необходимости заменить помощь США, а западноевропейская оборонная промышленность также не способна оперативно покрыть эти потребности, европейцам придётся выделить Украине дополнительные миллиарды, чтобы она могла закупать необходимое военное оборудование в США.

А это, простыми словами, означает: либо больше налогов, либо больше долгов. Но готовы ли мы к этому?

Нам только сейчас открывают глаза на то, что в этом мире нельзя ни на кого просто полагаться. Но наша самая большая проблема — это то, что мы в данный момент даже на самих себя не можем положиться.

Характерно, что война в Украине практически не играла роли в предвыборной кампании в Бундестаг, хотя всем партиям должно было быть ясно, каким будет "перелом времён" по версии Трампа. Трамп, по сути, ставит нам перед глазами зеркало нашей собственной неспособности.

Неприятная правда скандала в Вашингтоне такова:

Три года после нападения Путина ни у кого на Западе нет идеи, как завершить войну справедливым для Украины образом.

Фронты застряли в позиционной войне, военная победа ни для одной из сторон не видна – как, впрочем, и дипломатическое решение.

До сих пор даже не существует никаких, пусть и неофициальных, дипломатических контактов между двумя воюющими сторонами.

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Очевидно, что так дальше продолжаться не может. Возмущения по поводу Трампа недостаточно — нужна прежде всего военная мощь.

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