На самом деле решается вопрос, кому будет принадлежать космос в ближайшем будущем

В начале 2023 года в КНР всерьез задумались об отставании в создании мегаспутниковых созвездий, прежде всего от Starlink.

И даже направили специальную инспекцию Компартии Китая для выявления причин.

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Выводы, к которым пришли как провинциальные руководители, так и любые состоятельные бизнесмены (а все они без исключения обязаны состоять в партии), вылились в беспрецедентные меры.

За два года уже введены в эксплуатацию 37 заводов по производству спутников, 13 находятся на стадии строительства, еще 8 — на стадии планирования.

Если совокупная мощность всех китайских заводов в начале 2023 года составляла всего около 500 спутников в год, то уже сейчас введенные в эксплуатацию объекты способны производить 3840, а к концу 2025 года — 5090 спутников в год.

А при завершении всех запланированных проектов — и вовсе 6820 ежегодно. Для сравнения: спутников Starlink производят более 2000 в год.

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