Виклик Маску: як Китай утричі обігнав Starlink за потужностями виробництва супутників

Насправді ж вирішується питання, за ким буде космос у найближчому майбутньому

На початку 2023 року у КНР глибоко замислилися про відставання у створенні мегасупутникових сузір’їв, насамперед від Starlink.

І навіть натравили спеціальну інспекцію Компартії Китаю на виявлення причин.

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Висновки, що були зроблені як керівниками в провінціях, так і будь-якими спроможними бізнесменами, а вони всі без винятку зобов’язані мати партійні квітки, – вилились у безпрецедентні заходи

За два роки вже введені в експлуатацію 37 заводів з виробництва супутників, 13 – на стадії будівництва, ще 8 – на стадії планування.

Китайський завод з виробництва супутників

І якщо сумарна спроможність усіх китайських заводів на початку 2023 року сягала всього ~500 супутників на рік, то вже введені в експлуатацію об’єкти можуть видавати 3840, а наприкінці 2025 року – 5090 супутників на рік.

А у разі добудови всіх запланованих – й взагалі 6820 щороку. Для порівняння: супутників Starlink виробляють більше ніж 2000 на рік.

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