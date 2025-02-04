Если бы в России был список желаемых действий, в нем были бы: уничтожение Министерства юстиции и ФБР для ликвидации контрразведки и успешных преследований, ослабление исполнения санкций США через ослабление Министерства финансов, раскол альянсов Америки для изоляции США на мировой арене и роспуск USAID для ликвидации важных демократических и гуманитарных программ помощи по всему миру.

Этот список желаемых действий сейчас осуществляет не Кремль, а Илон Маск и Трамп.

Каждая из этих атак — прямой удар по национальной безопасности США и глобальному влиянию, но я сосредоточусь на роспуске USAID — шаге, который открыто празднуют российские чиновники и государственные СМИ.

Речь идет не только о закрытии агентства помощи; это преднамеренное ослабление власти США и геополитическая победа авторитарных режимов в Москве и Пекине.

Ликвидация USAID — подарок России

С полной поддержкой Трампа Маск нацелился на USAID, назвав его "криминальной организацией", которая "должна умереть", и обозначил агентство как "гнездо радикальных левых марксистов, ненавидящих Америку". Вскоре он объявил, что Трамп лично согласился с тем, что USAID следует закрыть.