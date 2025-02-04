Якби в Росії був список бажаних дій, в ньому були б: знищення Міністерства юстиції та ФБР для ліквідації контррозвідки та успішних переслідувань, ослаблення виконання санкцій США через послаблення Міністерства фінансів, розкол альянсів Америки для ізоляції США на світовій арені та розпуск USAID для ліквідації важливих демократичних і гуманітарних програм допомоги в усьому світі.

Цей список бажаних дій зараз здійснюється — не Кремлем, а Ілоном Маском і Трампом.

Кожна з цих атак є прямим ударом по національній безпеці США та глобальному впливу, але я зосереджусь на розпуску USAID — кроку, який відкрито святкують російські чиновники та державні ЗМІ.

Йдеться не лише про закриття агенції допомоги; це навмисне ослаблення влади США і геополітична перемога авторитарних режимів у Москві та Пекіні.

Ліквідація USAID — подарунок Росії

З повною підтримкою Трампа Маск націлився на USAID, назвавши його "кримінальною організацією", яка "повинна померти", та позначив агентство як "гніздо радикальних лівих марксистів, які ненавидять Америку". Незабаром він оголосив, що Трамп особисто погодився з тим, що USAID слід закрити.