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Очень доверенные лица: кто помогал Зеленскому выиграть выборы

LIGA.net изучила список доверенных лиц Владимира Зеленского на выборах 2019 и создала удобный инструмент поиска людей Зе в вашем регионе

Александр Надельнюк

03.05.2019

Владимир Зеленский — официально следующий президент Украины, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов.

Свой вклад в победу лидера Квартала 95 сделали 199 доверенных лиц. Именно они во время кампании имели право агитировать, представлять интересы кандидата в избирательных комиссиях, государственных органах и СМИ.

К этим людям стоит присмотреться. Доверенное лицо - неплохая стартовая позиция для карьеры на госслужбе. Например, у Порошенко минимум 15% доверенных лиц после его избрания стали народными депутатами, главами областных или районных администраций, помощниками нардепов.

Мы проанализировали, кому Зеленский доверил представительство своих интересов в округах и сделали удобный инструмент поиска доверенных лиц с региональной разбивкой.

Доверенные лица в общегосударственном избирательном округе:

Иван Баканов

Вадим Галайчук

Ольга Савченко

Сергей Ионушас

Алина Загоруйко

Иван Баканов — руководитель Студии Квартал-95 и глава избирательного штаба Зеленского.

Вадим Галайчук — основатель юридической фирмы «Hillmont Partners». Еще один выходец из этой компании Сергей Кальченко, ее ассоциированный партнер, он член Зе команды, отвечает за избирательное законодательство и права человека.

Сергей Ионушас — основатель двух юридических компаний: ТОВ «Консион» и ТОВ «Гелон».

Алина Загоруйко — экс-главный консультант управления обеспечения деятельности членов комиссии секретариата ЦИК.

Ольга Савченко — мы не нашли информацию про нее.

Региональные

Представители Зеленского в регионах малоизвестны. Мы нашли лишь несколько знакомых персон: по двум округам в Кривом Роге доверенными лицами стали мать коллеги президента по Кварталу-95 Александра Пикалова – Ольга Николаевна и непосредственно актер студии — Юрий Корявченков (известный как «Юзик»).

Киевская область
Доверенное лицо Округ
Боженко Ігор Леонідович 90
Альохін Ігор Васильович 91
Собачко Юлія Михайлівна 92
Мельник Ірина Олегівна 93
Піддубний Володимир Антонович 94
Данилов Євген Олександрович 95
Коваль Ростислав Олександрович 96
Галушко Микола Леонідович 97
Коновалов Павло Олексійович 98

Юмористы с Лиги Смеха также стали доверенными лицами — Виктор Гевко в 163 округе в Тернопольской области и Андрей Костенко — на 22 округе в Луцке.

Согласно исследованиям «Чесно», среди других доверенных лиц в Днепропетровской области — адвокаты, судья и предприниматели, некоторые из которых баллотировались в местные советы. В Запорожской — бывшие сотрудники областной администрации и тоже предприниматели.

Команда Зеленского, его кадровая политика, пожалуй, наиболее важные факторы развития Украины. Шестой президент Украины назвал два десятка людей, которые могут прийти с ним в Администрацию президента. Но наиболее важные кадровые решения еще не озвучены: кандидаты на посты министра обороны, иностранных дел, генпрокурора и главы СБУ не известны. Член команды Владимира Зеленского, бывший сценарист сериала «Слуга Народа» Юрий Костюк заявил в интервью «УП», что их объявят после инаугурации.

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