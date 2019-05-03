Очень доверенные лица: кто помогал Зеленскому выиграть выборы
LIGA.net изучила список доверенных лиц Владимира Зеленского на выборах 2019 и создала удобный инструмент поиска людей Зе в вашем регионе
Александр Надельнюк
03.05.2019
Владимир Зеленский — официально следующий президент Украины, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов.
Свой вклад в победу лидера Квартала 95 сделали 199 доверенных лиц. Именно они во время кампании имели право агитировать, представлять интересы кандидата в избирательных комиссиях, государственных органах и СМИ.
К этим людям стоит присмотреться. Доверенное лицо - неплохая стартовая позиция для карьеры на госслужбе. Например, у Порошенко минимум 15% доверенных лиц после его избрания стали народными депутатами, главами областных или районных администраций, помощниками нардепов.
Мы проанализировали, кому Зеленский доверил представительство своих интересов в округах и сделали удобный инструмент поиска доверенных лиц с региональной разбивкой.
Иван Баканов
Вадим Галайчук
Ольга Савченко
Сергей Ионушас
Алина Загоруйко
Иван Баканов — руководитель Студии Квартал-95 и глава избирательного штаба Зеленского.
Вадим Галайчук — основатель юридической фирмы «Hillmont Partners». Еще один выходец из этой компании Сергей Кальченко, ее ассоциированный партнер, он член Зе команды, отвечает за избирательное законодательство и права человека.
Сергей Ионушас — основатель двух юридических компаний: ТОВ «Консион» и ТОВ «Гелон».
Алина Загоруйко — экс-главный консультант управления обеспечения деятельности членов комиссии секретариата ЦИК.
Ольга Савченко — мы не нашли информацию про нее.
Региональные
Представители Зеленского в регионах малоизвестны. Мы нашли лишь несколько знакомых персон: по двум округам в Кривом Роге доверенными лицами стали мать коллеги президента по Кварталу-95 Александра Пикалова – Ольга Николаевна и непосредственно актер студии — Юрий Корявченков (известный как «Юзик»).
|Доверенное лицо
|Округ
|Боженко Ігор Леонідович
|90
|Альохін Ігор Васильович
|91
|Собачко Юлія Михайлівна
|92
|Мельник Ірина Олегівна
|93
|Піддубний Володимир Антонович
|94
|Данилов Євген Олександрович
|95
|Коваль Ростислав Олександрович
|96
|Галушко Микола Леонідович
|97
|Коновалов Павло Олексійович
|98
Юмористы с Лиги Смеха также стали доверенными лицами — Виктор Гевко в 163 округе в Тернопольской области и Андрей Костенко — на 22 округе в Луцке.
Согласно исследованиям «Чесно», среди других доверенных лиц в Днепропетровской области — адвокаты, судья и предприниматели, некоторые из которых баллотировались в местные советы. В Запорожской — бывшие сотрудники областной администрации и тоже предприниматели.
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