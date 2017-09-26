Языковый вопрос. Чем недовольны Румыния, Молдова и Венгрия
26.09.2017 08:17
Какие претензии выдвигают страны-соседи к новому украинскому закону об образовании и насколько они обоснованы
"В знак решительного протеста против насильственной украинизации все пограничные с Украиной страны должны закрыть свои украиноязычные школы. А, стоп. Там же нет украиноязычных школ", - такая шутка в разных ее вариациях гуляет по соцсетям на фоне дипломатического конфликта, который разгорается вокруг нового акона об образовании.
Президент Румынии Клаус Йоханнис на этой неделе отменил визит в Украину, потому что новый украинский закон об образовании "жестко ограничивает права национальных меньшинств учиться на родном языке". Венгерские дипломаты заявили, что Украина "вонзила нож в спину". Молдавский президент Игорь Додон призвал Киев пересмотреть языковую статью "во имя добрых отношений". МИД России в своих лучших традициях обвинил Украину в насильственном ущемлении русскоязычных. А впрочем, это плохой пример: в сознании россиян носителей их языка "притесняют" с завидной регулярностью.
Что же не так с новым законом?
В чем суть претензий
Седьмая статья закона предписывает, что полностью на родном языке дети нацменьшинств обучаются только на этапе дошкольного и начального образования. Параллельно они начинают учить украинский язык как отдельный предмет. Это необходимо, чтобы они овладели языком в достаточной степени и могли в будущем изучать на нем другие предметы. В средней школе и старшей школе дети учатся уже на украинском языке, но продолжают учить родной язык. Дети из нацменьшинств, которые относятся к другим языковым группам и которым придется сложнее, получат возможность больше предметов изучать на своем родном языке.
Ближайшие страны-соседи Украины отреагировали на этот закон очень резко.
Румынский парламент принял декларацию, в которой выразил надежду, что Украина будет соблюдать европейские стандарты в сфере прав нацменьшинств. Депутаты Румынии "с беспокойством и особым вниманием" следят за развитием событий, поскольку закон якобы ограничивает право на образование на родном языке для этнических румын в Украине.
От имени Молдовы с критикой закона выступил президент Игорь Додон: громады румын и молдаван в Украине рискует подвергнуться денацинализации. Додон утверждает, что в Молдове права украинской громады соблюдаются, действует целый ряд школ с преподаванием на украинском языке. Кстати, это неправда.
Дальше всех пошла Венгрия: МИД страны подал жалобы в ОБСЕ, ООН и ЕС. Министр Петер Сийярто объявил, что Украина нарушает права венгерского меньшинства: "Это позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Евросоюзом, приняла решение, полностью противоречащее европейским ценностям. Это неприемлемо, что Украина лишила венгров права на обучение на их родном языке в школах и университетах, оставив им такую возможность только в детских садах и начальных школах", - сказал он. Сийярто лично распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали украинские инициативы в международных организациях, сказал пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Логика министерства
"Украинский язык в Украине фактором национальной безопасности", - сообщила журналистам после встречи с представителями стран-соседей министр образования Лилия Гриневич. На переговорах, посвященных укаинскому закону об образовании, присутствовали послы 11 стран, в том числе, дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси.
По статистике Министерства образования, в Украине обучаются около 400 тысяч детей национальных меньшинств. Более 90% из них, то есть почти 356 тысяч, учатся в школах именно с русским языком преподавания. Для сравнения, на родном языке проходят школьную программу по 16 тысяч детей от румынской и венгерской громад, 2700 молдаван, 1800 поляков. На изучение украинского языка как отдельного предмета этим школьникам выделяют по два часа в неделю.
Результат такого подхода к образованию удручает: в 2016 году больше 36% выпускников Закарпатья провалили внешнее независимое тестирование по украинскому языку, набрав 1-3 балла по 12-бальной шкале.
"Мы предусматриваем, что языком обучения в государственных и коммунальных учебных заведениях Украины будет украинский государственный язык", - сказала Гриневич. Чтобы дополнительно обеспечить права нацменьшинств, министерство планирует распространить на всю Украину эксперимент, проведенный в нескольких школах - двуязычное обучение, при котором предметы преподаются на украинском, а терминология еще и на родном языке. Это позволит детям из венгерских, польских, румынских, молдавских громад при желании поступать в вузы Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы.
Новая языковая политика, считают в министерстве, не ограничивает, а расширяет права нацменшинств и открывает им доступ на следующие этапы образования. Без полноценного владения украинским языком они не могут поступить в украинские вузы, работать на госслужбе или в органах местного самоуправления. А значит, такие дети изначально поставлены в неравные условия по сравнению с другими гражданами Украины. "Дети из нацменьшинств не могут оставаться в изолированных из-за языка условиях в собственной стране. В связи с этим мы будем настаивать на этой редакции закона. Мы настаиваем, что основным языком обучения в государстве Украина является государственный украинский язык", - сказала Гриневич после встречи с дипломатами.
По ее словам, МИД соместно с МО пересмотрели и Хартию национальных меншинств, и Рамочную конвенцию, и уверены, что языковая статья закона ее не нарушает. Чтобы это доказать, Украина согласилась отдать закон на экспертизу Совета Европы.
А что у них: Молдова, Венгрия, Румыния
"Частью моего выступления перед послами стала презентация того, как обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах. Мы выяснили, что ни в одной из стран нет школы с изучением всех предметов на украинском языке. Речь идет об изучении украинского языка как предмета или нескольких предметов на украинском языке", - рассказала Гриневич.
Это не совсем так. По данным украинского посольства, в Румынии все же есть одно учебное заведение с украинским языком обучения - украинский лицей им Тараса Шевченко в городе Сигету-Мармацией, рассчитанный на восемь классов образования. В нескольких румынских школах украинский язык и литература преподаются как предмет.
В Венгрии, которая громче всех возмущается по поводу нарушения прав своей громады в Украине, полноценных украиноязычных школ нет совсем. В Будапеште, Ньиредьхазе и Варпалоте действуют украинские воскресные школы - по три класса. Их финансируют из госбюджета: около 3 тысяч долларов на год. Программа обучения свободная, школы не имеют венгерской аккредитации.
В Молдове действуют 52 учебных заведения, в которых украинский язык изучается как предмет, в том числе пять - в Кишеневе. При теоретическом лицее им Коцюбинского работает украинская воскресная школа под патронатом Общества украинской культуры.
Но там о притеснении образовательных прав украинцев никто не говорит. Зато риторика в сторону Украины местами выходит за рамки дипломатических отношений. Некоторые заявления стран-соседей выглядят так, будто их сняли со страниц росСМИ, перевели на собственный язык и подали под соусом "нож в спину". И вполне возможно, что искусственное нагнетание языкового вопроса спровоцировано борьбой на внутренних политических аренах в странах Европы.
Пророссийские настроения в Европе нарастают, как и пророссийская пропаганда.
В той же Молдове президентские выборы в 2016 году выиграл лидер Партии социалистов Игорь Додон - 52,27% голосов во втором туре. Всю свою кампанию он выстраивал под лозунгом "Вместе с Россией": на критике ассоциации с Евросоюзом и на поддержке стратегического партнерства с Россией. Во время предвыборных теледебатов на вопрос зрителя, кому принадлежит Крым, Додон ответил - Российской Федерации. Впоследствии оправдывался: имел в виду ситуацию де-факто, а юридически полуостров остается непризнанным. В мае этого года, когда власти Молдовы выдворили из страны пятерых российских дипломатов, молдавский защитник Кремля назвал это заказом Запада. "Вы думаете, если вас на Западе кто-то крышует, это вас спасет? Хотите начать более жесткую битву? Что, совсем страх потеряли?" - обратился он к прозападной коалиции, которая контролирует правительство. А в сентябре Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях НАТО в Украине.
В Венгрии путинские взгляды транслирует ультраправая партия Йоббик, которая на парламентских выборах 2014 года получила 20,54% голосов поддержки и стала третьей политической силой в стране, хоть и не вошла в коалицию. С ней связано немало скандалов, в том числе и международного уровня. Например, в 2015 году Европарламент снял иммунитет с депутата от этой партии Бейла Ковача по подозрению в шпионаже в пользу России. Активистам Йоббика Иштвану Саваи и Лорант Гегедюш даже запрещен въезд в Украину - они отметились на псевдореферендумах в Крыму и на Донбассе. Партия открыто поддерживает аннексию Крыма Россией: представитель Йоббика в ПАСЕ надел футболку с надписью "Крым принадлежит Украине, а Закарпатье - Венгрии".
Официальный Будапешт эту позицию не подтверждает. Но - не весь официальный Будапешт. Весной этого года скандальное заявление прозвучало уже от вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена: о необходимости создания автономии венгров в соседних странах. МИД Украины был вынужден вызвать посла страны для разъяснений.
Читайте также Опубликован список европейских партий, подыгрывающих Кремлю
Не успел затихнуть этот скандал, как премьер-министр Венгрии (партия Фидес) Виктор Орбан предложил президенту Петру Порошенко обсудить вопрос предоставления двойного гражданства для венгров, которые проживают на территории Украины. Ранее, в 2014 году он уже заявлял о необходимости предоставления украинским венграм гражданства и автономии.
Точно так же несколько лет обсуждается в прессе и проблема раздачи гражданам Украины румынских паспортов. "Не каждый паспорт, полученный за границей, идет в пакете с танками. Румыния не имела и не имеет таких намерений", - успокаивал в 2014 году директор Румынского центра европейских политик (Бухарест) Кристиан Гиня.
Нам тоже не хочется проводить никаких параллелей. Но российские паспорта из-под полы и засилье русского языка на Донбассе и в Крыму мы уже проходили. И они слишком дорого обошлись (и все еще обходятся) Украине.
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Президент Румынии Клаус Йоханнис на этой неделе отменил визит в Украину, потому что новый украинский закон об образовании "жестко ограничивает права национальных меньшинств учиться на родном языке". Венгерские дипломаты заявили, что Украина "вонзила нож в спину". Молдавский президент Игорь Додон призвал Киев пересмотреть языковую статью "во имя добрых отношений". МИД России в своих лучших традициях обвинил Украину в насильственном ущемлении русскоязычных. А впрочем, это плохой пример: в сознании россиян носителей их языка "притесняют" с завидной регулярностью.
Что же не так с новым законом?
В чем суть претензий
Седьмая статья закона предписывает, что полностью на родном языке дети нацменьшинств обучаются только на этапе дошкольного и начального образования. Параллельно они начинают учить украинский язык как отдельный предмет. Это необходимо, чтобы они овладели языком в достаточной степени и могли в будущем изучать на нем другие предметы. В средней школе и старшей школе дети учатся уже на украинском языке, но продолжают учить родной язык. Дети из нацменьшинств, которые относятся к другим языковым группам и которым придется сложнее, получат возможность больше предметов изучать на своем родном языке.
Ближайшие страны-соседи Украины отреагировали на этот закон очень резко.
Румынский парламент принял декларацию, в которой выразил надежду, что Украина будет соблюдать европейские стандарты в сфере прав нацменьшинств. Депутаты Румынии "с беспокойством и особым вниманием" следят за развитием событий, поскольку закон якобы ограничивает право на образование на родном языке для этнических румын в Украине.
От имени Молдовы с критикой закона выступил президент Игорь Додон: громады румын и молдаван в Украине рискует подвергнуться денацинализации. Додон утверждает, что в Молдове права украинской громады соблюдаются, действует целый ряд школ с преподаванием на украинском языке. Кстати, это неправда.
Дальше всех пошла Венгрия: МИД страны подал жалобы в ОБСЕ, ООН и ЕС. Министр Петер Сийярто объявил, что Украина нарушает права венгерского меньшинства: "Это позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Евросоюзом, приняла решение, полностью противоречащее европейским ценностям. Это неприемлемо, что Украина лишила венгров права на обучение на их родном языке в школах и университетах, оставив им такую возможность только в детских садах и начальных школах", - сказал он. Сийярто лично распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали украинские инициативы в международных организациях, сказал пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Логика министерства
"Украинский язык в Украине фактором национальной безопасности", - сообщила журналистам после встречи с представителями стран-соседей министр образования Лилия Гриневич. На переговорах, посвященных укаинскому закону об образовании, присутствовали послы 11 стран, в том числе, дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси.
По статистике Министерства образования, в Украине обучаются около 400 тысяч детей национальных меньшинств. Более 90% из них, то есть почти 356 тысяч, учатся в школах именно с русским языком преподавания. Для сравнения, на родном языке проходят школьную программу по 16 тысяч детей от румынской и венгерской громад, 2700 молдаван, 1800 поляков. На изучение украинского языка как отдельного предмета этим школьникам выделяют по два часа в неделю.
Результат такого подхода к образованию удручает: в 2016 году больше 36% выпускников Закарпатья провалили внешнее независимое тестирование по украинскому языку, набрав 1-3 балла по 12-бальной шкале.
"Мы предусматриваем, что языком обучения в государственных и коммунальных учебных заведениях Украины будет украинский государственный язык", - сказала Гриневич. Чтобы дополнительно обеспечить права нацменьшинств, министерство планирует распространить на всю Украину эксперимент, проведенный в нескольких школах - двуязычное обучение, при котором предметы преподаются на украинском, а терминология еще и на родном языке. Это позволит детям из венгерских, польских, румынских, молдавских громад при желании поступать в вузы Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы.
Новая языковая политика, считают в министерстве, не ограничивает, а расширяет права нацменшинств и открывает им доступ на следующие этапы образования. Без полноценного владения украинским языком они не могут поступить в украинские вузы, работать на госслужбе или в органах местного самоуправления. А значит, такие дети изначально поставлены в неравные условия по сравнению с другими гражданами Украины. "Дети из нацменьшинств не могут оставаться в изолированных из-за языка условиях в собственной стране. В связи с этим мы будем настаивать на этой редакции закона. Мы настаиваем, что основным языком обучения в государстве Украина является государственный украинский язык", - сказала Гриневич после встречи с дипломатами.
По ее словам, МИД соместно с МО пересмотрели и Хартию национальных меншинств, и Рамочную конвенцию, и уверены, что языковая статья закона ее не нарушает. Чтобы это доказать, Украина согласилась отдать закон на экспертизу Совета Европы.
А что у них: Молдова, Венгрия, Румыния
"Частью моего выступления перед послами стала презентация того, как обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах. Мы выяснили, что ни в одной из стран нет школы с изучением всех предметов на украинском языке. Речь идет об изучении украинского языка как предмета или нескольких предметов на украинском языке", - рассказала Гриневич.
Это не совсем так. По данным украинского посольства, в Румынии все же есть одно учебное заведение с украинским языком обучения - украинский лицей им Тараса Шевченко в городе Сигету-Мармацией, рассчитанный на восемь классов образования. В нескольких румынских школах украинский язык и литература преподаются как предмет.
В Венгрии, которая громче всех возмущается по поводу нарушения прав своей громады в Украине, полноценных украиноязычных школ нет совсем. В Будапеште, Ньиредьхазе и Варпалоте действуют украинские воскресные школы - по три класса. Их финансируют из госбюджета: около 3 тысяч долларов на год. Программа обучения свободная, школы не имеют венгерской аккредитации.
В Молдове действуют 52 учебных заведения, в которых украинский язык изучается как предмет, в том числе пять - в Кишеневе. При теоретическом лицее им Коцюбинского работает украинская воскресная школа под патронатом Общества украинской культуры.
Но там о притеснении образовательных прав украинцев никто не говорит. Зато риторика в сторону Украины местами выходит за рамки дипломатических отношений. Некоторые заявления стран-соседей выглядят так, будто их сняли со страниц росСМИ, перевели на собственный язык и подали под соусом "нож в спину". И вполне возможно, что искусственное нагнетание языкового вопроса спровоцировано борьбой на внутренних политических аренах в странах Европы.
Пророссийские настроения в Европе нарастают, как и пророссийская пропаганда.
В той же Молдове президентские выборы в 2016 году выиграл лидер Партии социалистов Игорь Додон - 52,27% голосов во втором туре. Всю свою кампанию он выстраивал под лозунгом "Вместе с Россией": на критике ассоциации с Евросоюзом и на поддержке стратегического партнерства с Россией. Во время предвыборных теледебатов на вопрос зрителя, кому принадлежит Крым, Додон ответил - Российской Федерации. Впоследствии оправдывался: имел в виду ситуацию де-факто, а юридически полуостров остается непризнанным. В мае этого года, когда власти Молдовы выдворили из страны пятерых российских дипломатов, молдавский защитник Кремля назвал это заказом Запада. "Вы думаете, если вас на Западе кто-то крышует, это вас спасет? Хотите начать более жесткую битву? Что, совсем страх потеряли?" - обратился он к прозападной коалиции, которая контролирует правительство. А в сентябре Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях НАТО в Украине.
В Венгрии путинские взгляды транслирует ультраправая партия Йоббик, которая на парламентских выборах 2014 года получила 20,54% голосов поддержки и стала третьей политической силой в стране, хоть и не вошла в коалицию. С ней связано немало скандалов, в том числе и международного уровня. Например, в 2015 году Европарламент снял иммунитет с депутата от этой партии Бейла Ковача по подозрению в шпионаже в пользу России. Активистам Йоббика Иштвану Саваи и Лорант Гегедюш даже запрещен въезд в Украину - они отметились на псевдореферендумах в Крыму и на Донбассе. Партия открыто поддерживает аннексию Крыма Россией: представитель Йоббика в ПАСЕ надел футболку с надписью "Крым принадлежит Украине, а Закарпатье - Венгрии".
Официальный Будапешт эту позицию не подтверждает. Но - не весь официальный Будапешт. Весной этого года скандальное заявление прозвучало уже от вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена: о необходимости создания автономии венгров в соседних странах. МИД Украины был вынужден вызвать посла страны для разъяснений.
Читайте также Опубликован список европейских партий, подыгрывающих Кремлю
Не успел затихнуть этот скандал, как премьер-министр Венгрии (партия Фидес) Виктор Орбан предложил президенту Петру Порошенко обсудить вопрос предоставления двойного гражданства для венгров, которые проживают на территории Украины. Ранее, в 2014 году он уже заявлял о необходимости предоставления украинским венграм гражданства и автономии.
Точно так же несколько лет обсуждается в прессе и проблема раздачи гражданам Украины румынских паспортов. "Не каждый паспорт, полученный за границей, идет в пакете с танками. Румыния не имела и не имеет таких намерений", - успокаивал в 2014 году директор Румынского центра европейских политик (Бухарест) Кристиан Гиня.
Нам тоже не хочется проводить никаких параллелей. Но российские паспорта из-под полы и засилье русского языка на Донбассе и в Крыму мы уже проходили. И они слишком дорого обошлись (и все еще обходятся) Украине.
Валерия Кондратова
журналист LIGA.net
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