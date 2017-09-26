Языковый вопрос. Чем недовольны Румыния, Молдова и Венгрия

Какие претензии выдвигают страны-соседи к новому украинскому закону об образовании и насколько они обоснованы





Президент Румынии



Что же не так с новым законом?



В чем суть претензий



Седьмая статья закона предписывает, что полностью на родном языке дети нацменьшинств обучаются только на этапе дошкольного и начального образования. Параллельно они начинают учить украинский язык как отдельный предмет. Это необходимо, чтобы они овладели языком в достаточной степени и могли в будущем изучать на нем другие предметы. В средней школе и старшей школе дети учатся уже на украинском языке, но продолжают учить родной язык. Дети из нацменьшинств, которые относятся к другим языковым группам и которым придется сложнее, получат возможность больше предметов изучать на своем родном языке.



Ближайшие страны-соседи Украины отреагировали на этот закон очень резко.



Румынский парламент принял



От имени Молдовы с критикой закона выступил президент Игорь Додон: громады румын и молдаван в Украине рискует подвергнуться денацинализации. Додон утверждает, что в Молдове права украинской громады соблюдаются, действует целый ряд школ с преподаванием на украинском языке. Кстати, это неправда.



Дальше всех пошла Венгрия: МИД страны подал жалобы в



Логика министерства



"Украинский язык в Украине фактором национальной безопасности", - сообщила журналистам после встречи с представителями стран-соседей министр образования



По статистике Министерства образования, в Украине обучаются около 400 тысяч детей национальных меньшинств. Более 90% из них, то есть почти 356 тысяч, учатся в школах именно с русским языком преподавания. Для сравнения, на родном языке проходят школьную программу по 16 тысяч детей от румынской и венгерской громад, 2700 молдаван, 1800 поляков. На изучение украинского языка как отдельного предмета этим школьникам выделяют по два часа в неделю.



Результат такого подхода к образованию удручает: в 2016 году больше 36% выпускников Закарпатья провалили внешнее независимое тестирование по украинскому языку, набрав 1-3 балла по 12-бальной шкале.



"Мы предусматриваем, что языком обучения в государственных и коммунальных учебных заведениях Украины будет украинский государственный язык", - сказала Гриневич. Чтобы дополнительно обеспечить права нацменьшинств, министерство планирует распространить на всю Украину эксперимент, проведенный в нескольких школах - двуязычное обучение, при котором предметы преподаются на украинском, а терминология еще и на родном языке. Это позволит детям из венгерских, польских, румынских, молдавских громад при желании поступать в вузы Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы.



Новая языковая политика, считают в министерстве, не ограничивает, а расширяет права нацменшинств и открывает им доступ на следующие этапы образования. Без полноценного владения украинским языком они не могут поступить в украинские вузы, работать на госслужбе или в органах местного самоуправления. А значит, такие дети изначально поставлены в неравные условия по сравнению с другими гражданами Украины. "Дети из нацменьшинств не могут оставаться в изолированных из-за языка условиях в собственной стране. В связи с этим мы будем настаивать на этой редакции закона. Мы настаиваем, что основным языком обучения в государстве Украина является государственный украинский язык", - сказала Гриневич после встречи с дипломатами.



По ее словам, МИД соместно с МО пересмотрели и Хартию национальных меншинств, и Рамочную конвенцию, и уверены, что языковая статья закона ее не нарушает. Чтобы это доказать, Украина согласилась отдать закон на экспертизу Совета Европы.



А что у них: Молдова, Венгрия, Румыния



"Частью моего выступления перед послами стала презентация того, как обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах. Мы выяснили, что ни в одной из стран нет школы с изучением всех предметов на украинском языке. Речь идет об изучении украинского языка как предмета или нескольких предметов на украинском языке", - рассказала Гриневич.



Это не совсем так. По данным украинского посольства, в Румынии все же есть одно учебное заведение с украинским языком обучения - украинский лицей им Тараса Шевченко в городе Сигету-Мармацией, рассчитанный на восемь классов образования. В нескольких румынских школах украинский язык и литература преподаются как предмет.



В Венгрии, которая громче всех возмущается по поводу нарушения прав своей громады в Украине, полноценных украиноязычных школ нет совсем. В Будапеште, Ньиредьхазе и Варпалоте действуют украинские воскресные школы - по три класса. Их финансируют из госбюджета: около 3 тысяч долларов на год. Программа обучения свободная, школы не имеют венгерской аккредитации.



В Молдове действуют 52 учебных заведения, в которых украинский язык изучается как предмет, в том числе пять - в Кишеневе. При теоретическом лицее им Коцюбинского работает украинская воскресная школа под патронатом Общества украинской культуры.



Но там о притеснении образовательных прав украинцев никто не говорит. Зато риторика в сторону Украины местами выходит за рамки дипломатических отношений. Некоторые заявления стран-соседей выглядят так, будто их сняли со страниц росСМИ, перевели на собственный язык и подали под соусом "нож в спину". И вполне возможно, что искусственное нагнетание языкового вопроса спровоцировано борьбой на внутренних политических аренах в странах Европы.



Пророссийские настроения в Европе нарастают, как и пророссийская пропаганда.



В той же Молдове президентские выборы в 2016 году выиграл лидер Партии социалистов Игорь Додон - 52,27% голосов во втором туре. Всю свою кампанию он выстраивал под лозунгом "Вместе с Россией": на критике ассоциации с Евросоюзом и на поддержке стратегического партнерства с Россией. Во время предвыборных теледебатов на вопрос зрителя, кому принадлежит Крым, Додон ответил - Российской Федерации. Впоследствии оправдывался: имел в виду ситуацию де-факто, а юридически полуостров остается непризнанным. В мае этого года, когда власти Молдовы выдворили из страны пятерых российских дипломатов, молдавский защитник Кремля назвал это заказом Запада. "Вы думаете, если вас на Западе кто-то крышует, это вас спасет? Хотите начать более жесткую битву? Что,



В Венгрии путинские взгляды транслирует ультраправая партия Йоббик, которая на парламентских выборах 2014 года получила 20,54% голосов поддержки и стала третьей политической силой в стране, хоть и не вошла в коалицию. С ней связано немало скандалов, в том числе и международного уровня. Например, в 2015 году Европарламент снял иммунитет с депутата от этой партии Бейла Ковача по подозрению в шпионаже в пользу России. Активистам Йоббика Иштвану Саваи и Лорант Гегедюш даже запрещен въезд в Украину - они отметились на псевдореферендумах



Официальный Будапешт эту позицию не подтверждает. Но - не весь официальный Будапешт. Весной этого года скандальное заявление прозвучало уже от вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена: о необходимости создания автономии венгров в соседних странах. МИД Украины был вынужден вызвать посла страны



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Не успел затихнуть этот скандал, как премьер-министр Венгрии (партия Фидес)



Точно так же несколько лет обсуждается в прессе и проблема раздачи гражданам Украины румынских паспортов. "Не каждый паспорт, полученный за границей, идет в пакете с танками. Румыния не имела и не имеет таких намерений", - успокаивал в 2014 году директор Румынского центра европейских политик (Бухарест) Кристиан Гиня.



Нам тоже не хочется проводить никаких параллелей. Но российские паспорта из-под полы и засилье русского языка на Донбассе и в Крыму мы уже проходили. И они слишком дорого обошлись (и все еще обходятся) Украине.



Валерия Кондратова

журналист LIGA.net



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"В знак решительного протеста против насильственной украинизации все пограничные с Украиной страны должны закрыть свои украиноязычные школы. А, стоп. Там же нет украиноязычных школ", - такая шутка в разных ее вариациях гуляет по соцсетям на фоне дипломатического конфликта, который разгорается вокруг нового акона об образовании.Президент Румынии Клаус Йоханнис на этой неделе отменил визит в Украину, потому что новый украинский закон об образовании "жестко ограничивает права национальных меньшинств учиться на родном языке". Венгерские дипломаты заявили, что Украина "вонзила нож в спину ". Молдавский президент Игорь Додон призвал Киев пересмотреть языковую статью "во имя добрых отношений". МИД России в своих лучших традициях обвинил Украину в насильственном ущемлении русскоязычных. А впрочем, это плохой пример: в сознании россиян носителей их языка "притесняют" с завидной регулярностью.Что же не так с новым законом?Седьмая статья закона предписывает, что полностью на родном языке дети нацменьшинств обучаются только на этапе дошкольного и начального образования. Параллельно они начинают учить украинский язык как отдельный предмет. Это необходимо, чтобы они овладели языком в достаточной степени и могли в будущем изучать на нем другие предметы. В средней школе и старшей школе дети учатся уже на украинском языке, но продолжают учить родной язык. Дети из нацменьшинств, которые относятся к другим языковым группам и которым придется сложнее, получат возможность больше предметов изучать на своем родном языке.Ближайшие страны-соседи Украины отреагировали на этот закон очень резко.Румынский парламент принял декларацию , в которой выразил надежду, что Украина будет соблюдать европейские стандарты в сфере прав нацменьшинств. Депутаты Румынии "с беспокойством и особым вниманием" следят за развитием событий, поскольку закон якобы ограничивает право на образование на родном языке для этнических румын в Украине.От имени Молдовы с критикой закона выступил президент Игорь Додон: громады румын и молдаван в Украине рискует подвергнуться денацинализации. Додон утверждает, что в Молдове права украинской громады соблюдаются, действует целый ряд школ с преподаванием на украинском языке. Кстати, это неправда.Дальше всех пошла Венгрия: МИД страны подал жалобы в ОБСЕ, ООН и ЕС . Министр Петер Сийярто объявил, что Украина нарушает права венгерского меньшинства: " Это позорно , что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Евросоюзом, приняла решение, полностью противоречащее европейским ценностям. Это неприемлемо, что Украина лишила венгров права на обучение на их родном языке в школах и университетах, оставив им такую возможность только в детских садах и начальных школах", - сказал он. Сийярто лично распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали украинские инициативы в международных организациях, сказал пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер."Украинский язык в Украине фактором национальной безопасности", - сообщила журналистам после встречи с представителями стран-соседей министр образования Лилия Гриневич . На переговорах, посвященных укаинскому закону об образовании, присутствовали послы 11 стран, в том числе, дипломаты Венгрии, Румынии, Польши, Словакии, Греции, Израиля, Беларуси.По статистике Министерства образования, в Украине обучаются около 400 тысяч детей национальных меньшинств. Более 90% из них, то есть почти 356 тысяч, учатся в школах именно с русским языком преподавания. Для сравнения, на родном языке проходят школьную программу по 16 тысяч детей от румынской и венгерской громад, 2700 молдаван, 1800 поляков. На изучение украинского языка как отдельного предмета этим школьникам выделяют по два часа в неделю.Результат такого подхода к образованию удручает: в 2016 году больше 36% выпускников Закарпатья провалили внешнее независимое тестирование по украинскому языку, набрав 1-3 балла по 12-бальной шкале."Мы предусматриваем, что языком обучения в государственных и коммунальных учебных заведениях Украины будет украинский государственный язык", - сказала Гриневич. Чтобы дополнительно обеспечить права нацменьшинств, министерство планирует распространить на всю Украину эксперимент, проведенный в нескольких школах - двуязычное обучение, при котором предметы преподаются на украинском, а терминология еще и на родном языке. Это позволит детям из венгерских, польских, румынских, молдавских громад при желании поступать в вузы Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы.Новая языковая политика, считают в министерстве, не ограничивает, а расширяет права нацменшинств и открывает им доступ на следующие этапы образования. Без полноценного владения украинским языком они не могут поступить в украинские вузы, работать на госслужбе или в органах местного самоуправления. А значит, такие дети изначально поставлены в неравные условия по сравнению с другими гражданами Украины. "Дети из нацменьшинств не могут оставаться в изолированных из-за языка условиях в собственной стране. В связи с этим мы будем настаивать на этой редакции закона. Мы настаиваем, что основным языком обучения в государстве Украина является государственный украинский язык", - сказала Гриневич после встречи с дипломатами.По ее словам, МИД соместно с МО пересмотрели и Хартию национальных меншинств, и Рамочную конвенцию, и уверены, что языковая статья закона ее не нарушает. Чтобы это доказать, Украина согласилась отдать закон на экспертизу Совета Европы."Частью моего выступления перед послами стала презентация того, как обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах. Мы выяснили, что ни в одной из стран нет школы с изучением всех предметов на украинском языке. Речь идет об изучении украинского языка как предмета или нескольких предметов на украинском языке", - рассказала Гриневич.Это не совсем так. По данным украинского посольства, в Румынии все же есть одно учебное заведение с украинским языком обучения - украинский лицей им Тараса Шевченко в городе Сигету-Мармацией, рассчитанный на восемь классов образования. В нескольких румынских школах украинский язык и литература преподаются как предмет.В Венгрии, которая громче всех возмущается по поводу нарушения прав своей громады в Украине, полноценных украиноязычных школ нет совсем. В Будапеште, Ньиредьхазе и Варпалоте действуют украинские воскресные школы - по три класса. Их финансируют из госбюджета: около 3 тысяч долларов на год. Программа обучения свободная, школы не имеют венгерской аккредитации.В Молдове действуют 52 учебных заведения, в которых украинский язык изучается как предмет, в том числе пять - в Кишеневе. При теоретическом лицее им Коцюбинского работает украинская воскресная школа под патронатом Общества украинской культуры.Но там о притеснении образовательных прав украинцев никто не говорит. Зато риторика в сторону Украины местами выходит за рамки дипломатических отношений. Некоторые заявления стран-соседей выглядят так, будто их сняли со страниц росСМИ, перевели на собственный язык и подали под соусом "нож в спину". И вполне возможно, что искусственное нагнетание языкового вопроса спровоцировано борьбой на внутренних политических аренах в странах Европы.Пророссийские настроения в Европе нарастают, как и пророссийская пропаганда.В той же Молдове президентские выборы в 2016 году выиграл лидер Партии социалистов Игорь Додон - 52,27% голосов во втором туре. Всю свою кампанию он выстраивал под лозунгом "Вместе с Россией": на критике ассоциации с Евросоюзом и на поддержке стратегического партнерства с Россией. Во время предвыборных теледебатов на вопрос зрителя, кому принадлежит Крым, Додон ответил - Российской Федерации. Впоследствии оправдывался: имел в виду ситуацию де-факто, а юридически полуостров остается непризнанным. В мае этого года, когда власти Молдовы выдворили из страны пятерых российских дипломатов, молдавский защитник Кремля назвал это заказом Запада. "Вы думаете, если вас на Западе кто-то крышует, это вас спасет? Хотите начать более жесткую битву? Что, совсем страх потеряли ?" - обратился он к прозападной коалиции, которая контролирует правительство. А в сентябре Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях НАТО в Украине.В Венгрии путинские взгляды транслирует ультраправая партия Йоббик, которая на парламентских выборах 2014 года получила 20,54% голосов поддержки и стала третьей политической силой в стране, хоть и не вошла в коалицию. С ней связано немало скандалов, в том числе и международного уровня. Например, в 2015 году Европарламент снял иммунитет с депутата от этой партии Бейла Ковача по подозрению в шпионаже в пользу России. Активистам Йоббика Иштвану Саваи и Лорант Гегедюш даже запрещен въезд в Украину - они отметились на псевдореферендумах в Крыму и на Донбассе . Партия открыто поддерживает аннексию Крыма Россией: представитель Йоббика в ПАСЕ надел футболку с надписью "Крым принадлежит Украине, а Закарпатье - Венгрии ".Официальный Будапешт эту позицию не подтверждает. Но - не весь официальный Будапешт. Весной этого года скандальное заявление прозвучало уже от вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена: о необходимости создания автономии венгров в соседних странах. МИД Украины был вынужден вызвать посла страны для разъяснений Читайте также Опубликован список европейских партий, подыгрывающих Кремлю Не успел затихнуть этот скандал, как премьер-министр Венгрии (партия Фидес) Виктор Орбан предложил президенту Петру Порошенко обсудить вопрос предоставления двойного гражданства для венгров, которые проживают на территории Украины. Ранее, в 2014 году он уже заявлял о необходимости предоставления украинским венграм гражданства и автономии.Точно так же несколько лет обсуждается в прессе и проблема раздачи гражданам Украины румынских паспортов. "Не каждый паспорт, полученный за границей, идет в пакете с танками. Румыния не имела и не имеет таких намерений", - успокаивал в 2014 году директор Румынского центра европейских политик (Бухарест) Кристиан Гиня.Нам тоже не хочется проводить никаких параллелей. Но российские паспорта из-под полы и засилье русского языка на Донбассе и в Крыму мы уже проходили. И они слишком дорого обошлись (и все еще обходятся) Украине.