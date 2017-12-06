Новый Кодекс административного судопроизводства: Ветер перемен

Какие новые процессуальные нормы вводятся обновленным Кодексом административного судопроизводства

22 ноября 2017 года вполне можно назвать историческим днем для Украины. Президент подписал "Закон о судебной реформе", который вводит новые нормы судебного процесса. Значение этого и для правового сообщества, и в целом для всех граждан трудно переоценить.



Станет ли правосудие в Украине абсолютно непредвзятым, справедливым и открытым, покажет время. Но то, какую роль в этом могут сыграть новшества процессуальных кодексов, можно оценить уже сейчас. Закон вступает в силу уже с 15 декабря - с началом работы нового Верховного Суда.



Юридическому сообществу более-менее понятны новеллы законодательства, поэтому имеет смысл разобраться, какое значение они будут иметь для каждой стороны процесса административных правоотношений - то есть, потенциально для каждого гражданина Украины, для каждого субъекта предпринимательской деятельности, которые обратятся в суд в поисках справедливости.



Проанализировав новый кодекс, можно выделила пять основных изменений, способных существенно повлиять на качество административного судопроизводства, и, соответственно, повысить уровень доверия к судебной системе в нашей стране как украинцев, так и иностранных инвесторов.



Электронный суд: эргономично и эффективно



Одно из важнейших нововведений - электронный суд. Конечно, не следует ожидать, что этот институт моментально начнет полноценно функционировать, но потенциально в процессе развития он сможет минимизировать количество бюрократических процедур, снизить злоупотребления и, что самое главное, сэкономить один из самых ценных человеческих ресурсов - время.



Чтобы подавать документацию и доказательства посредством единой Судебной информационно-телекоммуникационной системы, необходимо будет зарегистрировать в ней свои официальные электронные адреса. Для адвокатов, нотариусов, частных исполнителей, судебных экспертов, госорганов местного самоуправления, субъектов хозяйствования государственного и коммунального секторов экономики это обязательно. Для остальных - по желанию.



Зарегистрировав официальные электронные адреса, лица, имеющие отношения к разбираемому делу, будут получать любые документы от суда в электронной форме. При этом (по заявлению) всю документацию также можно будет получить и в бумажном виде. Те же, кто подают процессуальные и другие документы, доказательства, совершают другие процессуальные действия в электронной форме, должны делать это исключительно с помощью Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, с использованием собственной электронной цифровой подписи.



К слову, стоит отметить, что некоторые суды в Украине, в том числе занимающиеся рассмотрением административных дел, начали запускать систему электронного суда еще до принятия новых процессуальных кодексов. Теперь же система сможет стать доступной повсеместно.



Электронные доказательства: добро пожаловать в XXI век



Кто-нибудь сегодня может представить свою жизнь без мобильного телефона, интернета? А украинская судебная система все это время, до принятия новых кодексов, могла. Пока в мире, который все быстрее движется в сторону paperless-делопроизводству во многих сферах, начиная от денежно-кредитной политики до развития облачных систем хранения данных и отказа целых компаний от бумажной документации, в судах Украины до этого момента не существовало единого мнения относительно возможности принимать электронную информацию, имеющую значение для дела, в качестве доказательств. У каждого региона страны была своя судебная практика в части того, признавать или не признавать их. Теперь этот пробел будет закрыт.



Новый кодекс регулирует этот вопрос и вводит понятие "электронные доказательства". То есть, теперь информация в электронной форме, имеющая отношение к сути дела, - электронные документы, веб-страницы, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и прочее, - может считаться доказательством. Такие данные могут храниться на портативных устройствах (картах памяти, мобильных телефонах и др.), серверах, системах резервного копирования, других местах хранения данных в электронной форме (в том числе в сети Интернет).



Внедрение единого понятия "электронные доказательства" может значительно облегчить процесс доказывания.



Новые требования к доказыванию - больше справедливых решений



Среди нововведений: теперь украинский суд при рассмотрении дел будет обязан оценивать не только соответствие и допустимость доказательств, но и их достаточность и достоверность. Это способно уменьшить число злоупотреблений и повысить качество подхода к формированию и сбору доказательной базы.



Вместе с тем, согласно новым нормам, у участников дела теперь будет возможность в качестве доказательства подавать в суд вывод эксперта в области права (например, правоведа, профессора юриспруденции и проч.) как в части применения аналогии закона или аналогии права, так и содержания норм зарубежного права в соответствии с их официальным или общепринятым толкованием, практикой применения, доктриной в соответствующем зарубежном государстве.



И еще одно очень важное изменение для всех, кто обращается в суд. Теперь истец до подачи иска должен будет направлять копии доказательств, которые будут подаваться в суд, всем другим участникам дела. Таким образом, у сторон во время судебных заседаний сразу же появится возможность дать пояснения по каждому доказательству, которым обосновывается позиция той или иной стороны. И это, в свою очередь, позволит рассмотреть спор по существу быстрее, без систематических переносов судебных заседаний.



Время рассмотрения дел и качество судопроизводства



Процесс рассмотрения исков, апелляционных и кассационных жалоб будет увеличен за счет увеличения устанавливаемых сроков для рассмотрения дела по существу, подачи и рассмотрения апелляционной жалобы, подачи и рассмотрения кассационной жалобы.



В этом аспекте можно выделить как положительный, так и отрицательный моменты для сторон процесса. С одной стороны, увеличение сроков может сказаться на качестве рассмотрения судом дела, возможности стороны защиты подготовить жалобы в суды второй и третьей инстанций.



Кроме того, относительно сроков вводится норма, касающаяся принятия граждан на публичную службу, ее прохождения и увольнения. Для обращений по таким делам устанавливается месячный срок.



С другой стороны, срок рассмотрения дел будет значительно увеличен, что для многих участников процесса может обернуться существеннім (если, например, речь идет о взыскании долга в пользу того или иного бизнеса) увеличением затрат.



Закрытые совещания сторон с судьями



Если вы смотрели иностранные художественные фильмы, в которых фигурировали суды и судебные процессы, то, наверняка видели, как судьи проводят индивидуальные консультации со сторонами дела.



Теперь эта норма будет действовать и в Украине, когда урегулирование спора при участии судьи осуществляется в форме общих и закрытых совещаний. При этом у сторон есть возможность принимать участие в таких совещаниях посредством видеоконференции. На общих совещаниях должны присутствовать все стороны процесса (или их представители) и судьи. Закрытые совещания будут проводиться по инициативе судьи с каждой из сторон. Эта норма может позволить более детально прояснить позиции сторон для судьи.



Вышеперечисленные изменения - далеко не все новации в Кодексе административного судопроизводства, однако именно эти факторы, на мой взгляд, будут иметь ключевое влияние на процесс качественных изменений в административных правоотношениях. А станут ли эти изменения положительными, будет зависеть от всех участников процесса.



Наталия Швец

юрист Адвокатского объединения "ЮФ "Ario"

