Медицинская реформа: что изменится после 1 апреля

До начала апреля граждане должны были заключить меморандумы с семейными врачами. Как после этого изменится работа с пациентами?

Татьяна Аникеева

Медицинский директор "Взрослые" сети "Добробут"





C 1 апреля в Украине вступит в силу первая стадия медицинской реформы. После этого попасть на прием к профильному специалисту украинцы смогут только по направлению, выданному семейным врачом, - тем самым, с которым гражданин, в соответствии с новым законом, подписывает меморандум. Пока что для граждан перемены этим исчерпываются, а вот с 2020 года многие медицинские услуги станут платными (при этом перечень платных услуг, их стоимость и порядок привлечения страховых организаций пока не утверждены).Естественно, пока новый порядок не устоялся и не стал привычным, он будет вызывать вопросы. Попробуем ответить не некоторые, наиболее распространенные.Пока я не встречала нормативных документов, которые бы разъясняли, что будет в этом случае. Вероятнее всего, районная поликлиника будет активно "обходить" пациентов своего района. В любом случае, при необходимости неотложную помощь пациент так или иначе получит.Врач имеет право отказаться, если у него полностью заполнена квота пациентов, которую он физически может обслужить.Небольшие частные клиники, где прием семейного врача, терапевта, педиатра стоит до 200 грн, - например, клиники, открывающиеся в жилых комплексах, - возможно, будут участвовать в предложенной государством новой системе оказания медицинских услуг первичного уровня. В крупных медицинских сетях, где прием стоит дороже, такая схема пока неуместна. Поэтому терапевты и педиатры большинства крупных коммерческих клиник не будут подписывать предусмотренные медреформой договоры с пациентами и продолжат работать по уже налаженной схеме: пациенты либо сами оплачивают услуги первичной медицинской помощи, либо оформляют медицинскую страховку, которая компенсирует их стоимость.На данном этапе медреформа касается только первичной медицинской помощи, - то есть, в 2018 году по-новому будут работать лишь семейные врачи, терапевты и педиатры. В том, что касается вторичной медпомощи (консультация и лечение у узкоспециализированных врачей - кардиологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, невропатологов и т. д.) и третичной (хирургическое лечение в специализированных клиниках), до 2020 года для пациента все останется по-прежнему.Семейным врачам, которые подпишут договоры с пациентами, государство будет ежегодно выделять деньги на проведение некоторых видов анализов и обследований. Семейный врач своим решением сможет на выделенный ему бюджет направить, например, пациенток на маммографию в частную клинику.