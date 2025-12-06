Изъятия товара из торговых точек не будет. И переклеивать этикетки тоже не станут

С 1 января 2026 года украинские производители алкоголя больше не смогут использовать названия, которые в Европейском Союзе являются защищенными географическими указаниями (GI).

Речь идет о "коньяке", "шампанском", "портвейне", "хересе", "мадере", "кальвадосе" и других названиях, исторически не принадлежащих Украине.

Это не внезапный запрет, а завершение переходного периода, предусмотренного Соглашением об ассоциации Украина – ЕС и обновленными законами о географических указаниях.

Наши напитки никуда не исчезнут. Изменится лишь то, что на этикетках появятся юридически корректные названия.

Откуда взялось это требование

Соглашение об ассоциации с ЕС

Украина обязалась:

признавать и охранять европейские географические указания;

не использовать на своей территории названия, привязанные к конкретным регионам ЕС;

выполнять это после завершения переходных периодов.

