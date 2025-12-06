В Новый год без шампанского и коньяка: что изменится с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года украинские производители алкоголя больше не смогут использовать названия, которые в Европейском Союзе являются защищенными географическими указаниями (GI).
Речь идет о "коньяке", "шампанском", "портвейне", "хересе", "мадере", "кальвадосе" и других названиях, исторически не принадлежащих Украине.
Это не внезапный запрет, а завершение переходного периода, предусмотренного Соглашением об ассоциации Украина – ЕС и обновленными законами о географических указаниях.
Наши напитки никуда не исчезнут. Изменится лишь то, что на этикетках появятся юридически корректные названия.
Откуда взялось это требование
Соглашение об ассоциации с ЕС
Украина обязалась:
- признавать и охранять европейские географические указания;
- не использовать на своей территории названия, привязанные к конкретным регионам ЕС;
- выполнять это после завершения переходных периодов.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)