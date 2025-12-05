Кратко.
Негде спрятаться. Как Украина выигрывает войну политических убийств на территории России
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Британец Росс Катмор обвиняется во ввозе оружия для резонансных убийств, совершенных россиянами против видных украинских деятелей. Это обнажило противостояние заказных убийств, которые Россия и Украина совершают на территории друг друга и третьих стран.
В этом Украина опережает Россию, пишет британское издание The Telegraph. Убийства все чаще охватывают территории от Москвы до Мадрида. И они могут продолжаться даже после прекращения огня на поле боя. Тактика Киева напоминает работу израильской спецслужбы Моссад: почему у россиян "нет места, где спрятаться".
