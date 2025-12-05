Британец Росс Катмор обвиняется во ввозе оружия для резонансных убийств, совершенных россиянами против видных украинских деятелей. Это обнажило противостояние заказных убийств, которые Россия и Украина совершают на территории друг друга и третьих стран.

В этом Украина опережает Россию, пишет британское издание The Telegraph. Убийства все чаще охватывают территории от Москвы до Мадрида. И они могут продолжаться даже после прекращения огня на поле боя. Тактика Киева напоминает работу израильской спецслужбы Моссад: почему у россиян "нет места, где спрятаться".