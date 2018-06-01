Дело Бабченко. Первый день суда и ответы на вопросы

Что говорят обвинение и защита в суде. И как это оценивают юристы

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В деле журналиста Аркадия Бабченко состоялось первое заседание суда - подозреваемому в организации покушения Борису Герману избрали меру пресечения. На суде Герман заявил, что сотрудничает с контразведкой Украины и они тоже проводили свою спецоперацию, параллельно с СБУ. Эта версия полностью противоречит позиции стороны обвинения. Юристы, в свою очередь, предрекают тяжелый процесс. Что и зачем делало следствие, как себя ведет защита, что думают юристы - все ответы в материале LIGA.net.

Подготовка инсценирования: версия прокуратуры

В деле пока фигурируют три человека: исполнитель - волонтер и участник АТО Алексей Цымбалюк, подозреваемый в организации теракта Борис Герман и некий заказчик из России, личность которого следствием пока не установлена.

На суде по избранию меры пресечения Герману прокурор Руслан Кравченко изложил версию произошедшего. По его словам, 5 апреля неизвестный из России связался с подозреваемым и предложил за деньги организовать теракты в Украине. Он передал Герману список жертв, среди которых был и Бабченко. Их целью, по версии прокуратуры, было запугивание населения и убийство граждан РФ в Украине. Прокуратура квалифицировала подготовку к покушению на Бабченко как теракт. Герман, как утверждает Кравченко, согласился организовать его. 6 апреля он впервые встретился в поселке Новоселки Киевской области с Цымбалюком и переслал в мессенджере WhatsApp данные Бабченко. "Цымбалюк открыто не отказался, но в тот же день обратился в правоохранительные органы и был привлечен к негласным следственным действиям", - сообщил Кравченко.

В течение апреля, по версии стороны обвинения, они встречались еще дважды: Цымбалюк согласился убить Бабченко, получил $14 тыс, позже – еще $1 тыс на оружие. Герман также якобы рассказал Цымбалюку о намерении убить еще двоих человек. Вечером 29 мая исполнитель по телефону сообщил Герману, что убийство Бабченко состоялось, а подтверждением стали многочисленные публикации в СМИ.

На следующий день Германа задержали, в его доме провели обыски. На суде прокуроры заявили, что Германа необходимо арестовать, поскольку он может покинуть Украину (у него нашли билеты на рейс в Милан) или уничтожить улики. "Кроме того, Герман поддерживает тесные связи с людьми на территории РФ", - заявил прокурор. Подозреваемый уже фигурирует в других уголовных делах, ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства, которая "не помешала ему участвовать в совершении нового преступления", заявили прокуроры.

Доказательства стороны обвинения: показания Цымбалюка, показания Бабченко и других свидетей, найденное во время обысков, видеозапись с передачей денег и другое. Сам Герман до суда показания следствию не давал.

Алексей Цымбалюк – волонтер и участник АТО. Он сам сообщил в своем Fаcebook, что является исполнителем в деле Бабченко. "После публикации записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу", - написал он.

Алексей Цымбалюк (фото - персональная Фейсбук-страница)

Позже информацию о Цымбалюке подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

На суде Герман пояснил, почему выбрали Цымбалюка. "Он известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и он никогда в жизни не будет убивать какого-нибудь… Когда он выбирался на эту роль, знали, что он сразу же побежит в СБУ… Мы знали, что будет инсценировка", - сказал он. Мы - это, как утверждает Герман, контрразведка Украины.

Версия защиты: контрразведчик Герман и фонд Путина

Адвокаты Германа на суде назвали объявленные подозрения необосованными, в частности квалификацию - террористический акт. Они указали на, по их мнению, несогласованную позицию прокуроров: при обысках у Германа был якобы обнаружен целый арсенал оружия, но Цимбалюку он давал деньги на покупку нового.

По их версии, билеты на рейс до Милана Герман купил заранее, у него был обратный билет в Украину и поездка связана с работой в качестве исполнительного директора в компании Шмайсер. Они указали также на состояние здоровья подозреваемого, о котором в деле нет упоминаний, хотя "сами сотрудники СБУ вызывали ему скорую". Адвокаты заявляют, что настоящая группа лиц, которая планировала теракт – не установлена, ну а сам Бабченко – жив. "Не обоснованное подозрение, а пиар-ход", - заявил адвокат Валерий Поваров.

50-летний Борис Герман – гражданин Украины, в прошлом, по данным журналистов, помощник в Социалистической партии и Партии регионов. Сейчас, как утверждает его адвокат, - исполнительный директор компании Шмайсер (изготовление оружия и боеприпасов).

"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - сообщил в своем Facebook адвокат Евгений Солодко.

Борис Герман (фото - LIGA.net)

По данным Радио Свобода, Герман также директор и соучредитель компаний Приватна справа-2000 (юридические услуги), Право (юридические услуги) и Ресторатор (недвижимость и аренда). "Мы сейчас просто сталкиваемся с последствиями проведения спецоперации внутренней разведкой Украины. Я сотрудничаю с этой внутренней разведкой по поводу выявления на территории Украины действий Российской Федерации", - заявил Герман на суде, уточнив, что работает с разведкой уже якобы полгода.

По его словам, к нему обратился "давний знакомый", который "сейчас живет в Москве" и "занимается в фонде товарища Путина организацией беспорядков в Украине". Об этом он сообщил контразведке.

"Давний знакомый" - это якобы гражданин Украины Вячеслав Пивоварник. Российское издание The Bell, ссылаясь на данные из закрытой российской системы СПАРК Интерфакс, сообщает, что Пивоварник – бывший соучредитель и директор нескольких компаний в Украине, среди них – Общественная служба безопасности Украины, TALENTKAPITAL, Рускон-Украина. Издание также пишет, что Пивоварник учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте, занимался бизнес-тренингами в Украине.

Герман утверждает: чтобы "взять информацию от российского источника", нужно было создать видимость работы. В результате, им предоставили список из 30 человек, которых "нужно было уничтожить на территории Украины". "Это все документировано, все известно. Это не было, скажем так, озвучено до сих пор, потому что есть огромное количество кротов во всех этих подразделениях", - утверждал подозреваемый.

Герман также заявил, что фонд Путина якобы финансирует украинскую партию Розумна сила и людей из окружения нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского. Сам Пашинский у себя в Facebook написал: "Огромная и дорогая машина ФСБ даже не может придумать для своих арестованных агентов ничего, кроме "я работал на украинскую контрразведку". И Надя Савченко ("Я все знала, но хотела проверить боеспособность спецслужб", и некий Герман "Я это делал, чтобы разоблачить агентуру ФСБ в Украине". Вишенка на торт - защищают Германа адвокаты Рубана и Ефремова. Не террористы, а какие-то "дружинники". Адвокат Евгений Солодко, действительно, также работает над защитой экс-министра юстиции Лавриновича, экс-главы фракции ПР Ефремова, а также руководителя организации Офицерский корпус Рубана.

Юранализ: первой передачи денег было достаточно. Следствие говорит - нет

Инсценировка убийства - это разновидность спецопераций, которая широко используется спецслужбами всех стран мира, заявили в СБУ. Специальные операции в Украине действительно разрешены, однако для этого нужна соответствующая регистрация уголовного дела, разрешение суда и тому подобное, рассказал LIGA.net юрист Ярослав Зейкан. Однако он подчеркивает, что в таких процессах важны все формальности, а провокация преступления в Украине запрещена по закону. По мнению Зейкана, у следствия могут возникнуть проблемы в суде с доказательной базой.

"Организация, проведение негласных следственных действий, фиксация и документация материала - это огромная проблема, которая в дальнейшем, как правило, в суде, особенно в суде по таким знаковым персонажам, рассыпается", - сказал LIGA.net адвокат Виталий Титыч.

Однако, по его словам, это касается обычных дел, а имитация – это вообще "тонкая материя". Адвокат поясняет, что статья 271 УПК (контроль за совершением преступления) проблемная сама по себе: в ней перечисляются действия, в том числе, имитация. В статье указано, что проводится имитация в соответствии с определенным законодательством, а специального законодательства под имитацию – в Украине нет. "И одно это в наших условиях судебных проблем может достаточно серьезно нивелировать все эти действия", - подчеркнул Титыч.

Кроме того, эта же статья регулирует обоснованность проведения именно таких действий: была необходимость имитации убийства или нет. "Конкретно в этом кейсе (деле Бабченко – ред.) вроде же первый транш был. При первой передаче средств от организатора к исполнителю произошел полный состав преступления", - считает адвокат. Он напомнил, что действия СБУ, полиции и ГПУ в этом деле не должны, согласно закону, угрожать общественным, частным интересам в части жизни и здоровья.

В то же время силовики утверждают: продолжение операции могло помочь выйти на заказчиков в Москве и открыть другие имена из списка 30, кого хочет убить РФ в Украине. "У нас была надежда, - объяснил генпрокурор Юрий Луценко в интервью западным СМИ, - что заказчик после инсценированного убийства назовет другие имена, и так мы обнаружим больше следов. Поэтому все должно было так выглядеть, что Бабченко фактически был убит. Но когда заказчик решил отправиться в Италию, нам пришлось его арестовать".

"Задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике", - добавил Луценко у себя в Facebook.

На этот момент следствие, по словам генпрокурора, получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это - известные украинские и бывшие российские журналисты, говорит он. "Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита", - сообщил Луценко, также отметив, что следствие "получило важные доказательства связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы сообщим позже".

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