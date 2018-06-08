Измена и бойкот NewsOne: реакция сетей на слова Мураева о Сенцове

Бывший депутат Партии регионов, ныне – внефракционный нардеп, а по совместительству – владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев, заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов – "террорист". Тем самым Мураев повторил российскую пропаганду, направленную против Сенцова. Украинский режиссер осужден в РФ по сфабрикованному делу, в его защиту уже выступили представители ЕС и США, заявляя, что Россия в очередной раз нарушает международные законы и права человека, наказывая несогласных с аннексией Крыма.
На заявления Мураева активно отреагировали в социальных сетях.
Представители украинской власти осудили высказывания нардепа.
Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, СБУ должна открыть дело против Мураева по статье "государственная измена".
Реакция ГПУ не заставила себя долго ждать.
Не менее негативную реакцию заявление Мураева вызвало и среди журналистов.
Высказался и сам Мураев.
Олег Сенцов голодает 26-й день.