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08.06.2018, 16:23

Измена и бойкот NewsOne: реакция сетей на слова Мураева о Сенцове

Измена и бойкот NewsOne: реакция сетей на слова Мураева о Сенцове - Фото
Евгений Мураев (скриншот видео)

Заявление нардепа об украинском режиссере, незаконно осужденном в РФ, вызвало бурную и негативную реакцию в социальных сетях

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Бывший депутат Партии регионов, ныне – внефракционный нардеп, а по совместительству – владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев, заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов – "террорист". Тем самым Мураев повторил российскую пропаганду, направленную против Сенцова. Украинский режиссер осужден в РФ по сфабрикованному делу, в его защиту уже выступили представители ЕС и США, заявляя, что Россия в очередной раз нарушает международные законы и права человека, наказывая несогласных с аннексией Крыма.

На заявления Мураева активно отреагировали в социальных сетях. 

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Представители украинской власти осудили высказывания нардепа.

 

 

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, СБУ должна открыть дело против Мураева по статье "государственная измена".

Реакция ГПУ не заставила себя долго ждать.

Не менее негативную реакцию заявление Мураева вызвало и среди журналистов.

Высказался и сам Мураев.

Олег Сенцов голодает 26-й день.

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Теги: Олег Сенцов, евгений мураев, реакция соцсетей
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