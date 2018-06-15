Курс - новый, люди - старые. Репортаж с форума Юлии Тимошенко

"Новый курс" Тимошенко - это свод реформ власти. Но даже не все сторонники ЮВ их понимают и разделяют

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Новый курс Юлии Тимошенко с навязчивостью рекламируют по всей стране. Сегодня в Киеве на форуме-презентации стало ясно, зачем это все. Экс-премьер фактически показала, с чем пойдет на выборы - и свои идеи, и свою команду. И если идеи хотя бы относительно новые, команда - старая.

Иван Кириленко, Владимир Бондаренко, Григорий Немыря, Борис Тарасюк, Сергей Соболев - вся старая гвардия сегодня была рядом с экс-премьером. Даже первый президент приехал. Добавился в команду Тимошенко и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Из новых лиц, имеющих при этом относительное влияние в партии - только депутаты Батькивщины Алексей Рябчин и Иван Крулько.

Сам так называемый новый курс Украины в понимании Тимошенко - это фактически ремонт в квартире со срывом пола, где все еще не утихает пожар. Спич со сцены периодически вызывал удивление: слова блокчейн и 3D-принтер в выступлении Тимошенко гармонично соседствуют с позицией о запрете продажи земли.

Как ЮВ собирается строить новый курс со старой командой и хаотичным набором идей - выяснял корреспондент LIGA.net.

Оголенные идеи Тимошенко

На пороге ЭкспоПлазы в Киеве суетились несколько мужчин и женщин с папками в руках. Они жужжали и подталкивали друг друга к гостям, поднимавшимся по ступеням. Некоторых провожали к металлоискателям, других - приглашали зарегистрироваться возле павильона, расположенного в нескольких сотнях метров от главного входа.

В какой-то момент во двор экспоцентра въехала черная блестящая Ауди с зеркально тонированными стеклами: "Это, наверное, Пинчук! Скорее встречайте!".

Из машины медленно показалась белоснежная голова первого президента Украины Леонида Кравчука. Опираясь двумя руками на крепких мужчин, Макарович тяжело ступал и улыбался всеобщему вниманию. Через пару минут вместе со свитой он растворился где-то в помещении среди сотен участников форума. Виктор Пинчук на форум не приехал.

Как само по себе живое олицетворение "Нового курса", Кравчук расположился в первом vip-ряду, возле него сели несколько представителей духовенства, депутаты от Батькивщины и другие гости. Известных бизнесменов не было. Но мест в зале не хватило для всех гостей, многим пришлось моститься между ярусами или стоять.

Иван Крулько, Борис Тарасюк, Владимир Яворивский (слева направо) (Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net)

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Юлия Тимошенко появилась на сцене после короткого предвыборного ролика "Разговор со страной", где она с десятка экранов рассказывала участникам форума о прекрасном будущем. На сцену вышла в строгом голубом костюме без лишней роскоши.

Начала речь с парирования обвинений. "Мои оппоненты говорят, что новый курс Украины – это путь к Кремлю. Я четко хочу сказать, что наше будущее в объединенной Европе. Я вижу Украину частью НАТО и Евросоюза", - провозгласила экс-премьер, которая в 2008 году в Мюнхене убеждала европейских коллег, что Европе надо не НАТО, а некую европейскую модель, куда будет входить и Россия. А если НАТО, то - далее цитата Тимошенко образца 2008 года: "Как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО".

Но сегодня Тимошенко просила гостей не относиться к мероприятию как агитационной площадке Батькивщины. Шутила: если кто-то решит примкнуть к ней - партбилеты готовы.

– 27 лет страну разваливают, обворовывают и все уничтожают. Нужно остановиться. Хватит! Все! Я хочу сказать, что страна...

В этот момент на сцену поднимается высокий мужчина с букетом.

– Прошу прощения, это для вас! Нам не в Россию! Я вас очень люблю и я вам верил. Мы хотим в Европу.

На этих словах мужчина снял футболку. На спине у него надпись Новый курс Украины со стрелкой вниз.

– Друзья, это экспромт, – заверила Тимошенко, когда "новый курс" ушел со сцены. Потом стало понятно, что это больше выглядело как провокация противников ЮВ. В Батькивщине говорят, что они эту выходку не планировали.

После неловкого молчания Тимошенко продолжила рассказывать, как нужно менять государство. Будто никогда ранее у власти не была.

Политик предложила создать 21 гражданскую ассоциацию по отраслям экономики, которые будут иметь право законодательной инициативы и право вето на законопроекты. Главы ассоциаций, по задумке экс-премьера, должны составить треть верхней палаты парламента – Национальной ассамблеи. Остальными членами должны стать моральные лидеры нации.

"В каждой стране верхняя палата формируется по-разному. Она отображает такую картину, которую хочет видеть общество", – говорит Тимошенко и добавляет, что Нацассамблея должна стать "коллективным президентом".

Тимошенко демонстрирует присутствующим, как должны создаваться независимые суди (фото: Liga.net)

Кроме того, Тимошенко предложила новое устройство судебной системы, парламентскую форму правления вместо смешанной, где оппозиция должна получить широкие полномочия, а также усовершенствованную систему по борьбе с коррупцией.

Все эти изменения должны найти место в новой Конституции Украины, которая будет рассматриваться Конституантой (Конституционной ассамблеей). Тимошенко подчеркнула, что это "только ее предложения", их еще нужно переосмыслить в рабочих группах. Все наработки она пообещала реализовать после избрания.

Сложный эффект

Юлия Тимошенко считает, что нужно поспешить с реализацией всего плана, потому что Украина рискует отстать от мира "на сотни лет". В мире печатают города на 3D-принтерах, а мы строим магазины с конфетами, говорит Тимошенко, снова демонстрируя удивительную политическую амнезию - будто бы во времена ее премьерства что-то было иначе.

Она сравнила нынешнее состояние Украины с американской депрессией и послевоенной Германии. И президент США Теодор Рузвельт и Конрад Аденауер в ГДР совершили за несколько лет правления экономическое чудо, напомнила она, намекая, что это можно повторить в Украине. Тимошенко даже упомянула блокчейн (выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков) как способ управления государством. В общем, речь ЮВ благодаря ее политтехнологам была преиусполнена смыслов и нехарактерных для Тимошенко терминов.

Представители молодой Батькивщины Иванна и Михаил после выступления Тимошенко выглядели устало. 18-летний Михаил говорит, что не разбирается в политике и экономике, но уже не верит в демократию: "Лучше авторитаризм, как в Беларуси!". Недавно он посетил презентацию Фонда Аденауера, где ему рассказывали о демократии и "ему не понравилось". Иванна добавляет, что масштабные изменения "могут растянуться на десятилетия".

"Очень тяжелая повестка дня", – обсуждают между собой партийцы речь лидера. Именно члены партии составили основной костяк участников форума.

Нардеп Алексей Рябчин говорит, что все предложенные Тимошенко писались депутатами фракции вместе с ней с привлечением многих экспертов и на это ушло "около года".

Ближайший соратник Тимошенко, Григорий Немыря подчеркивает, что во многом сегодняшний форум показывает сильные стороны лидера Батькивщины: "Она не оппортунист, а системный мыслитель". Системный мыслитель Юлия Тимошенко.

Сложность выступления Батькивщины отметил политолог Андреас Умланд. Оно напомнило ему лекцию по политологии. Однопартийцы рассказывают, что Тимошенко планировала еще более крупную презентацию, но передумала буквально перед началом.

Зачем это все

Идея состоит в том, чтобы создать инициативные группы из 10-15 человек по трем направлениям, задекларированным на форуме, рассказывает блогер Михаил Чаплыга, поддерживающий Юлию Тимошенко.

Потом провести отдельные форумы по трем направлениям: новый общественный договор (изменение Конституции), новый экономический курс, экосистема жизни человека. Нужно расширить электоральную базу на избирателей, которые не определились, говорит он. И через несколько месяцев "получить мотивированных людей в этих группах и близких к ним".

Эту же мысль повторил LIGA.net один из технологов Тимошенко. Он рассказывает, что главная идея форума – поменять направление дискуссии и стать первыми, кто предложил обществу содержательный разговор о фундаментальной модернизации государства.

"Сейчас политика сводится к выяснению отношений между политиками. Нам неважно, что говорят на форуме, нам интересен сам факт общения. Этот диалог начали именно мы", – говорит технолог Тимошенко.

По словам соратников ЮВ, им важно показать ее сильные стороны и вовлеченность в обсуждение этих идей. Не стоит задача сделать из Тимошенко новое лицо, но де раскрыть ее дополнительные качества. Качества, которые раньше в ней избиратели не видели.

Но идеи политтехнологов Тимошенко оказались не слишком близки даже партийному активу из регионов. Что уж говорить о других. С другой стороны, это не имеет значения. Да, ЮВ может прислушаться к ближайшему окружению - она это не раз демонстрировала, будучи премьером. Но поступать все-равно будет по-своему. И это качество, которое не заштукатурить никаким "новым курсом".

Партийцы ЮВ из регионов:

– Ребята, а нас ведь покажут по телевизору?

– Разве что по 1+1.