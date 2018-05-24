Тема дня. Россия на шаг ближе к трибуналу за MH17

Международные следователи констатировали: сбитый MH17 был уничтожен расчетом, дислоцирующимся в Российской Федерации

Реклама

Реклама

Реклама

В небе над Донецкой областью на подконтрольной боевикам территории 17 июля 2014 года был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур. Все 298 человек на борту, большинство которых были граждане Нидерландов, погибли. Ранее следствию точно было известно, что ракету в самолет запустили из зенитного ракетного комплекса Бук, привезенного в Донецкую область из России. А сегодня следователи впервые возложили ответственность за гибель почти 300 людей на российских военных. Что на сегодняшний день известно о трагедии - в обзоре LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. В 2015 году Совет безопасности Нидерландов по расследованию причин и последствий аварий и катастроф опубликовал доклад о сбитом Boeing 777, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук". Однако не было озвучено, кто это сделал, а только указано, что запуск был осуществлен с территории, подконтрольной гибридной армии России.

По мере продвижения расследования, все больше доказательств вины россиян всплывали наружу. Так, был назван даже ключевой фигурант дела - генерал-полковник Николай Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа РФ. В JIT пока не уточнили, какую роль он сыграли в трагедии, но причислили его к ключевым фигурантам дела.

Позже расследование показало, что Boeing 777 сбили из Бука российской ракетой серии 9М38.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Сегодня, 24 мая, объединенная следственная группа (JIT) огласила последние данные уголовного расследования. Это доказательства, которые передадут в суд. Главным тезисом доклада является информация о том, что ЗРК Бук, использованный для запуска ракеты, сбившей авиалайнер, принадлежал не просто боевикам, а 53-й зенитной ракетной бригаде - подразделению вооруженных сил РФ, дислоцированному в Курске.

Бук, которым сбили Boeing 777, был запечатлен на фото и видео в составе колонны 53-й бригады с 23 по 25 июня 2014 года. Кроме того, на месте крушения нашли две части ракеты - сопло и корпус. На корпусе двигателя нанесен номер 9 д 1318869032. Следователи установили его значение: 9д 131 относится к номеру типа ракетного двигателя типа 9M38 и / или 9M38M1; цифра 8 - это кодовое обозначение производителя (Долгопрудненского научно-производственного предприятия, расположенного в Москве); число 86 указывает на год производства - 1986 год; число 9032 является уникальным идентификационным номером данного конкретного ракетного двигателя.

Но авторы исследования утверждают, что пока еще невозможно с полной уверенностью утверждать, что обе эти части являются частями ракеты, пущенной самоходным ЗРК Бук, принадлежащем 53-й бригаде. Также пока нет точных ответов на вопрос о степени личной причастности 53-й бригады к атаке на авиалайнер рейс MH17 17 июля 2014 года. Поэтому следователи группы JIT обратились ко всем свидетелям с просьбой предоставить информацию о виновных в трагедии, в свою очередь обещая сохранить их анонимность.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В Министерстве обороны РФ заявили, что их зенитные ракетные комплексы "никогда не пересекали границу Украины". Предсказуемо. В Москве продолжают настаивать: самолет сбили из украинского "Бука". Более того, россияне заявляют, что передали следствию доказательства пичастности Украины к катастрофе. А вот сами следователи заявляют: Москва следствию не содействует. И, говорят в комиссии, больше и не рассчитывают на это. Прокуратура Нидерландов неоднократно направляла РФ запросы в рамках международно-правовой помощи, но они остались без ответа. И уже напрямую просят свидетелей в самой России выйти на контакт.

Первый замгенпрокурора Украины Дмитрий Сторожук отметил, что доказательств вины властей России в убийстве пассажиров боинга намного больше, но в связи со спецификой следствия большую часть этих доказательств передадут в суд без обнародования.

Поэтому вероятность того, что в Гааге будут судить россиян остается высокой. Однако подозреваемые вряд ли предстанут перед судом: Россия является членом Европейской Конвенции об экстрадиции 1957 года, но подписала ее с оговорками, запрещающими выдачу российских граждан. А в самой РФ их очень вряд ли будут судить честно.

Если Москва и дальше будет игнорировать международное следствие, ей грозит усиление санкций, как это было с Ливией, которая долго отказывалась выдать подозреваемых в подрыве Боинга над шотландским Локерби в 1988 году, когда погибли 270 человек. По прошествии семи лет с момента введения сакций, в 1999-м, Муаммар Каддафи согласился на выдачу подозреваемых ливийцев, только чтобы санкции отменили.

Когда начнется судебный процесс по делу о рейсе MH17 - точно не известно, как и трудно предугадать его результат. Но ясно одно: следователи передадут в суд обвинение против россиян и российского военного руководства - это как минимум. Вопрос лишь в том, какова роль в этой истории будет отведена верховному главнокомандующему РФ.