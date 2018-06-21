Никто не ждет испанскую инквизицию. Какие аудиторы нужны для НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины, как любую силовую структуру, необходимо контролировать. Помимо того, что работу НАБУ курирует Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая осуществляет прокурорский надзор за работой детективов НАБУ; помимо общественного совета, который держит доступную публичному наблюдению деятельность НАБУ в поле зрения неправительственных организаций; помимо зоркого ока других спецслужб, которые не дают Бюро спуску и хищно контролируют законность его операций; помимо, наконец, отдела внутренней безопасности НАБУ, который призван пресекать проникновение коррупции внутрь самого Бюро, - помимо всего этого закон требует назначения трех аудиторов, которые должны оценивать работу НАБУ и ежегодно давать заключение о служебном соответствии его руководства.

И если весь остальной контроль нацелен на то, чтобы Бюро действовало строго в рамках законов и регламентов, триумвират аутоторов оценивает еще и эффективность службы в целом. Проще говоря, на основании негативного заключения аудиторов можно уволить директора Бюро.

Такая заманчивая возможность издавна будоражит воображение лучших людей украинского политикума. В представлении большинства госслужащих право кого-нибудь уволить неразрывно связано с возможностью оказывать на этого кого-нибудь влияние (естественно, коррупционное) и держать этого кого-нибудь под контролем. Особенно приятно держать под контролем теоретически опасные для чиновников государственные институты, которым закон гарантирует независимость. Например, суд. Или вот Бюро.

Само собой, идея установления контроля чиновников над ограном контроля за чиновниками продается публике как меры по защите священных демократических принципов. Ну а как же. НАБУ - это спецслужба, а спецслужбы нужно держать в узде, чтобы они не забрали себе слишком много власти и не откусили ненароком чьи-нибудь права и свободы. Правда, сферой ответственности НАБУ являются не рядовые граждане, а исключительно госслужащие, и потому Бюро (в отличие, скажем, от СБУ) никак не может ограничить чьи-то общественно-значимые права и свободы (разве что привилегию воровать из бюджета), но это уже детали. Именно это избирателям понимать не обязательно.

Так вот, возвращаясь к нашим аудиторам. Раз уж их назначения требовал закон, и раз уж их назначение представлялось для госслужащих и депутатов таким заманчивым делом, это назначение постарались провернуть как можно скорее. Согласно закону, по одному аудитору должны были назначить президент, кабинет министров и парламент.

Процедуры отбора начали в 2016 году, и к весне 2017 года появились первые основания для оптимизма. Transparency International предложило по квоте Кабмина три кандидатуры аудиторов на выбор: "американскую валькирию" Марту Борщ (которая в США отправила за решетку Павла Лазаренко), "испанского инквизитора" гватемальской коррупции Карлоса Кастресана, а также итальянца Джованни Кесслера, генерального директора Европейского управления по борьбе с мошенничеством. По умолчанию предполагалось, что кого бы из этих мировых знаменитостей ни предпочел Кабмин, остальные сохранят шанс стать аудиторами по квотам Верховной Рады и Банковой.

Однако в парламенте заинтересованность в решении вопроса с аудиторами НАБУ оказалась настолько велика, что процесс встал практически намертво. Комитет по борьбе с коррупцией предложил рассмотреть кандидатуру заместителя генерального инспектора Минюста США Роберта Сторча. Депутаты от БПП и Народного фронта выдвинули собственного кандидата - Найджела Брауна, который, конечно, не мог сравниться в "звездности" с другими именитыми зарубежными соперниками, но чем-то покорил сердца депутатов коалиционных фракций. Президиум Верховной Рады в марте 2017 года несколько раз ставил эти кандидатуры на голосование, но безрезультатно - голосов не хватило.

Кабмин в мае того же года номинировал по своей квоте юриста Михаила Буроменского, после чего Кастресана, Борщ и Кесслер плавно переехали в конкурс кандидатов по квоте Верховной Рады.

В июле 2017 года комитет рекомендовал Раде выбрать аудитора для НАБУ из "уравновешенного" списка из четырех кандидатов - двух украинских (юристы Александра Яновская и Сергей Гончаренко) и двух иностранных (прокуроры Марта Борщ и Карлос Кастресана). В июле депутаты снова взялись за голосование по назначению аудитора НАБУ и снова его провалили.

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Забавно, что очаровательная беспомощность парламентариев проявилась в вопросе, в решении которого они, если следовать изложенной выше логике, были весьма и весьма заинтересованы. Объяснить это можно или ущербностью логики, или прогрессирующим законодательным параличом. Впрочем, пусть это будет темой для отдельного плача - мы же снова вернемя к нашим аудиторам.

Последовательное и упорное вытеснение из списка опытных прокуроров с мировым именем не могло остаться незамеченным. "У Марты Борщ ничего общего нет ни с украинским политикумом, ни с украинской политикой. Поэтому она и Кастресана могут быть более объективными и независимыми. И это пугает Банковую", - говорил тогда Виктор Чумак. Проблема была еще в том, что "более зависимых" кандидатов парламенту тоже не удавалось утвердить, а это откладывало начало работы тройки аудиторов как минимум на следующий год.

В декабре президент публично высказался за скорейшее проведение аудита НАБУ, хотя на тот момент "своего" аудитора назначил только Кабмин. Верховная Рада активно демонстрировала неспособность к принятию решений, а администрация президента не назначала аудитора по своей квоте, видимо, ожидая возможности поставить в этой истории завершающий победный штрих.

Между тем, затяжка в Раде привела к тому, что из списка кандидатов самоисключился Роберт Сторч - он стал генеральным инспектором (тем же аудитором) Агентства нацбезопасности США. То есть, для масштабов АНБ он оказался профпригоден, а до чести аудировать НАБУ, по мнению народных депутатов, не вполне дорос. Следом за Сторчем с конкурсом попрощалась Марта Борщ - она приняла предложение защищать в зарубежных судах сбежавшего от НАБУ Александра Онищенко и добросовестно предупредила о возникшем конфликте интересов.

Наконец, 7 июня 2018 года парламент все-таки проголосовал за назначение аудитором НАБУ ветерана юриспруденции Владимира Василенко, а через две недели Порошенко по своей квоте назначил аудитором бывшего главу Донецкой ВГА Павла Жебривского.

Эти назначения вызвали целую волну озабоченных комментариев, авторы которых частенько основывались на представлении, что парламент и Банковая назначили "управляемых" аудиторов и теперь ничто не мешает коррумпированной власти "заказать" негативное заключение о работе директора НАБУ и затем его уволить.

Однако, на мой взгляд, двухгодичная история и нынешние итоги назначения аудиторов НАБУ - это вовсе не история о коррупционном заговоре (во всяком случае, не в первую голову). Потому что для "чистого" снятия Сытника нужно именно то, от чего триумвират аудиторов оказался, к сожалению, избавлен - нужны опыт мирового уровня и таких же масштабов авторитет. Гипотетическое отрицательное заключение Буроменского и Василенко может, конечно, стать для Банковой основанием для кадровых решений, но одновременно сами эти заключения окажется предметом тщательных зарубежных экспертиз, и если вдруг в них обнаружатся натяжки или не основанные на фактах выводы, все это может обернуться для АП большой репутационной печалью. Украине ведь пока не слишком доверяют в смысле эффективности ее антикоррупционных реформ, - вспомним хотя бы выдающийся "нулевой" результат деятельности НАПК и вычурные законодательные танцы вокруг создания антикоррупционного суда.

А вот точно такое же заключение "испанской инквизиции", выданное Кастресаной, Сторчем или специалистами такой же бесспорной авторитетности, никто на Западе подвергать дотошной проверке и не подумал бы. И для Банковой именно негативное заключение таких экспертов было бы бесспорным, железным, даже бронебойным основанием для увольнения Сытника.

Увы, принятые по аудиторам кадровые решения показали, что ни в администрации Порошенко, ни в Верховной Раде, ни в Кабмине никто не ждет "испанскую инквизицию", предпочитая что-нибудь более близкое, понятное и хорошо вжвленное в существующую систему.

В свою очередь, для НАБУ и Сытника сложившаяся сейчас ситуация выглядит, скорее, благоприятной. Объективный и жесткий аудит, проведенный бесспорными профессионалами, вполне мог бы выявить в системе Бюро критические уязвимости или серьезные формальные нарушения (они есть практически всегда и везде). Заключение же аудиторов менее профессиональных, да еще и (упаси нас, грешных) тенденциозных, скорее всего само будет уязвимо для критики - а это ставит перед НАБУ именно те задачи, которое Бюро уже научилось и привыкло решать.

Поэтому совершенно неудивительно, что в Бюро завершение эпопеи с назначением аудиторов восприняли с видимым облегчением и заявляют, что готовы и к конструктивной работе с ними, и даже к "беспределу" с их стороны (считая, впрочем, второй вариант маловерятным). Это спокойствие подчеркивается еще и тем, что международный экспертный аудит НАБУ уже прошло в 2017 году.

И, в отличие от политиков и чиновников, Сытник ждет "испанскую инквизицию". И даже с нетерпением.