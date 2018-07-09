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09.07.2018, 18:55

"Hvala, Domagoj": соцсети поддержали Виду за "Слава Украине" в РФ

Фото: ФИФА

Хорваты-динамовцы посвятили Украине победу над сборной России. Пользователи соцсетей критикуют ФИФА за решение наказать Домагоя Виду

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Бывшие игроки ФК "Динамо", хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич, записали после матча со сборной России на ЧМ-2018 видеообращение, в котором посвящают победу украинцам и скандируют: "Слава Украине!". ФИФА заявила, что Вида может быть дисквалифицирован, а после стало известно, что Федерация футбола Хорватии исключила Вукоевича из сборной, где он был помощником тренера. Защитник футбольной сборной Хорватии заявил, что его видеообращение со словами "Слава Украине" – не политическое послание, а знак благодарности украинцам. 

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Домагой Вида и Огнен Вукоевич (фото - Pinterest)

Вида выступал за "Динамо" в 2013-2017 годах (сейчас защищает цвета турецкого "Бешикташа"), а Вукоевич провел в Киеве семь лет (2008-2015) в качестве игрока, а сейчас работает в селекционном отделе клуба украинского клуба и был благодарен тренеру "Динамо", что отпустил его для участия в ЧМ.

LIGA.net собрала мнения пользователей соцсетей о поступке футболистов и реакции на это ФИФА.

"Hvala ti, Domagoj Vida" - в переводе с хорватского: "Спасибо тебе, Домагой Вида".

Фото: facebook.com/tlaguta 

 

Журналист Юрий Бутусов присоединился к словам благодарности хорватам. И заявил, что "мы не имеем права молча сносить такое прямое оскорбление нашей страны".

"И было бы здорово поблагодарить наших хорватских друзей, так как это сделали фанаты "Динамо", или хэштегом #hvalaVida, который предложила Марічка Падалко. Hvala, Domagoj! Hvala, Ognen", - написал он.

Фото: facebook/butusov.yuriy

Фото: ua-football.com 

Замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин указал на работу российских троллей, которые включились в кампанию против Домагоя Виды, оставляя посты в соцсетях с шаблонными фразами.

Главред Новое Время Виталий Сыч удивлен "болезненной реакцией" россиян на приветствие хорватского защитника Домагоя Виды "Слава Украине", которое не имеет никакого отношения к РФ.

"Эта же история показывает, что не только официальная Москва, но и обычные россияне считают реверансы в сторону Украины выпадом против себя. Иными словами, считают Украину враждебной нацией. И это к слову о степени ответсвенности обычных граждан РФ в гибели тысяч украинцев на Донбассе", - написал он.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко написал, что "Вида много лет защищал честь киевского "Динамо" и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время", а потому его друзья и болельщики заслужили, чтобы "частичку этой победы он посвятил именно им".

По его словам, обращение "Слава Украине" стало для украинцев "символом несгибаемости и патриотизма".

Украинское посольство в Великобритании также объяснило, что приветствие "Слава Украине" - это фраза сродни "Да здравствует Франция" или "Да здравствует Королева", а не нацистские лозунги.

Тележурналист Вахтанг Кипиани и блогер Роман Шрайк обратили внимание на "чудодейственность" приветствия "Слава Украине".
 
Пользователи создали мем, в котором утверждают, что истинной причиной предупреждения Домагою от ФИФВ послужила его "ошибочный" ответ на "Слава Украине".
Некоторые в очередной раз отметили абсурдность утверждения "спорт вне политики", особенно, когда оно является избирательным.
Все знают, что будет, если бросить в напиток Coca Cola таблетку Mentos?

Кроме того, в соцсетях пишут, что пропагандистские росСМИ не отличились оригинальностью.

Сборная Хорватии выиграла у России в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира по футболу со счетом 4:3. 

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Галина Попцова
корреспондент
Галина Попцова
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Теги: Чемпионат мира по футболу, футбол, динамо, уефа, хорватия, сборная россии, Домагой Вида, чм-2018 в рф, сборная хорватии, домагой
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