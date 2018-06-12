Тема дня. Встреча Трампа и Кима: о чем договорились и что дальше

Встреча лидеров КНДР и США, которая казалась невозможной, состоялась. Но действительно ли ее результаты можно назвать историческими

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Эта встреча казалась невозможной еще несколько месяцев назад, когда КНДР и США регулярно обменивались угрозами. Однако сегодня в Сингапуре президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын пожали друг другу руки на фоне национальных флагов. Что значит подписанное сторонами заявление и чего ждать дальше - в материале LIGA.net.

С чего началось. В 2017 году КНДР активно вела ракетные испытания, на что Трамп угрожал ответить "огнем и яростью" и отправил к берегам КНДР эскадру во главе с авианосцем. Пиком напряженности стала осень 2017 года, когда Северная Корея провела испытания водородного заряда и межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь США.

Американские санкции против КНДР действуют почти 70 лет. В 2017 году правительство США подкрепило их запретом для американцев посещать КНДР, а в 2018 году законом еще раз были закреплены все ограничения против Северной Кореи.

Но в начале марта 2018 в Белом доме сообщили, что Трамп встретится с Ким Чен Ыном и начали к нему подготовку. А в апреле состоялся еще один знаковый саммит - Южной и Северной Кореи, на котором главы стран подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как прошел саммит. На сегодняшней встрече Трамп и Ким с доброжелательным видом пожимали друг другу руки на фоне флагов США и КНДР. Позже, сидя друг напротив друга, оба политика казались достаточно расслабленными. Хотя многие очевидцы отмечали, что их язык тела "выдавал нервозность первой встречи".

Переговоры длились около 40 минут, хотя по плану на них отводили около двух часов. Трамп и Ким говорили тет-а-тет в сопровождении переводчиков. Только за рабочим обедом к ним присоединились небольшие делегации от каждой стороны. С точки зрения дипломатического протокола и этикета все прошло хорошо - о каких-либо проблемах не сообщалось.

Какие результаты. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором есть четыре пункта:

- США и КНДР обязуются "установить новые отношения";

- приложат усилия для установления мира на Корейском полуострове;

- КНДР привержена апрельской декларации о денуклеаризации;

- страны обязались вернуть останки военнопленных и пропавших без вести.

На опубликованном журналистами увеличенном фото документа можно также увидеть строки о том, что Трамп готов "предоставить гарантии безопасности КНДР" в обмен на ядерное разоружение Северной Кореи.

На брифинге Трамп раскрыл еще одну деталь: США приостановят военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о ядерном разоружении КНДР идут в правильном направлении. Но сокращать военный контингент в регионе не будут.

Какая мировая реакция. Большинство мировых лидеров отреагировали на встречу в Сингапуре обнадеживающее.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин рассчитывает, что "две Кореи и США напишут новую историю мира и сотрудничества". Китай, главный дипломатический и экономический союзник КНДР, также заявил о начале "новой истории". Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал заявленный курс на денуклеаризацию.

В ЕС убеждены, что сегодняшняя встреча дает шанс на договоренности о ядерном разоружении Корейского полуострова.

Президент Украины Петр Порошенко уколол США напоминанием о Будапештском меморандуме (документ, который должен был гарантировать мир и безопасность Украины) и посоветовал учесть его недостатки в новых "гарантиях США".

И только Россия отметила, что "дьявол – в деталях", а Иран предложил Северной Корее не доверять Трампу.

Что значит и что дальше. На саммите в Сингапуре не достигли видимых результатов, считает американский дипломат Майкл Макфол. Стороны не продвинулись дальше апрельских договоренностей, и надежда только на новые встречи.

С такой точкой зрения согласен и эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Но, добавил он, стороны и не ставили себе целью достичь конкретных результатов. "На деле - пока никаких конкретных результатов нет, все закончилось подписанием какого-то документа декларативного характера. То есть, там было совместное заявление обеих сторон, которое освещало всего четыре пункта из категории "ни о чем", - объясняет эксперт в комментарии LIGA.net.

Больше всего от этой встречи выиграл глава КНДР и его главный союзник - Китай, считает Куса.

Эксперт прогнозирует, что стороны после встречи пойдут на восстановление дипломатических отношений в каком-то виде. Но и новые раунды переговоров неизбежны: "Даже учитывая желание Трампа сыграть на рейтинге, все равно он должен как-то продолжать это процесс, поскольку мирные переговоры, раз они их инициировали - это обязанность".

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