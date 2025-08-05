"Я работаю с Дональдом Трампом еще с 2015 года и являюсь одним из его самых первых сторонников", – говорит в интервью LIGA.net американский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником президента США.

В марте Бернс посетил Украину – побывал в Буче, Ирпене и Бородянке – и с тех пор полностью изменил свое мнение об украинско-российской войне. Объясняет: был под влиянием ложных новостей. И Трамп также является "жертвой номер один" таких фейков.



"Мне удалось, благодаря моим близким отношениям с президентом, донести до него ужасные подробности того, что делают россияне, – рассказывает Бернс. – Я увидел собственными глазами настоящие зверства, которые не показывают по телеканалу Fox News... Не думаю, что президента Трампа нужно еще больше убеждать. Он уже на нашей стороне".

Из интервью Бернса для LIGA.net вы узнаете:

что больше всего в Украине поразило Бернса и почему не приезжает Трамп;

почему президент США раздражен поведением России и надолго ли;

готов ли Трамп применить ядерные подводные лодки;

и чем война России против Украины выглядит с духовной точки зрения.