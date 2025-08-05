"Я працюю з Дональдом Трампом ще з 2015 року і є одним з його найперших прихильників", – каже в інтерв'ю LIGA.net американський пастор Марк Бернс, якого називають особистим духовним радником президента США.

У березні Бернс відвідав Україну – побував у Бучі, Ірпені та Бородянці – і відтоді повністю змінив свою думку щодо російсько-української війни. Пояснює: був під впливом неправдивих новин. І Трамп також є "жертвою номер один" таких фейків.



"Мені вдалося, завдяки моїм близьким стосункам із президентом, донести до нього жахливі подробиці того, що роблять росіяни, – розповідає Бернс. – Я побачив на власні очі справжні звірства, які не показують на телеканалі Fox News... Не думаю, що президента Трампа потрібно ще більше переконувати. Він уже на нашому боці".

З інтерв'ю Бернса для LIGA.net ви дізнаєтесь:

що найбільше в Україні вразило Бернса й чому не приїжджає Трамп;

чому президент США роздратований поведінкою Росії та чи надовго;

чи готовий Трамп застосувати ядерні підводні човни;

й чим війна Росії проти України видається з духовного погляду.