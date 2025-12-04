Для чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG) война в Украине стала трамплином, который превратил ее в одного из крупнейших производителей оружия в Центральной Европе. В 2024 году, с тех пор как CSG стала активным участником "чешской инициативы", ее доходы из Украины выросли в четыре раза – с 0,4 до 1,7 млрд евро. Владелец компании Михал Стрнад стал миллиардером с капиталом в $5 млрд.

CSG отправляет Украине миллионы артиллерийских снарядов, новейшие самоходные гаубицы Dita, вездеходы Tatra для "Нептунов" и "Богдан". И развивает производство боеприпасов непосредственно в Украине. "Почему именно мы? Потому что мы – крупная оборонная компания с опытом и доступом к мировым рынкам", – говорит LIGA.net директор по внешним связям CSG Ян Гамачек. Сколько стоит военное сотрудничество, почему вокруг компании возникают скандалы и почему покупка заводов в США повлияет на поставки оружия для ВСУ?