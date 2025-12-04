Для чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG) війна в Україні стала трампліном, який перетворив її на одного з найбільших виробників зброї в Центральній Європі. У 2024 році, відколи CSG стала активним учасником "чеської ініціативи", її доходи з України зросли в чотири рази – з 0,4 млрд до 1,7 млрд євро. Власник компанії Міхал Стрнад став мільярдером із капіталом у $5 млрд.

CSG відправляє Україні мільйони артилерійських снарядів, новітні самохідні гаубиці Dita, всюдиходи Tatra для "Нептунів" і "Богдан". І розвиває виробництво боєприпасів безпосередньо в Україні. "Чому саме ми? Тому що ми – велика оборонна компанія з досвідом та доступом до світових ринків", – каже LIGA.net директор із зовнішніх зв'язків CSG Ян Гамачек. Скільки коштує військова співпраця, чому навколо компанії виникають скандали та як купівля заводів у США вплине на постачання зброї для ЗСУ?