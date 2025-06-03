Для эффективного взаимодействия с государством бизнесу нужны не только амбиции, но и понимание регуляторной среды. Всё чаще компании оказываются в ситуациях, когда им необходимо не просто соблюдать законы, но и участвовать в формировании публичной политики, а также открыто и ответственно доносить свои позиции. В таких процессах выигрывают те, кто умеет сочетать работу трёх направлений — юридического, GR и стратегических коммуникаций. И тут начинается самое интересное.

От изолированной экспертизы к командной игре

Юристы, GR-эксперты и коммуникаторы часто работают параллельно, но не всегда вместе. А зря, ведь когда компания стремится достичь желаемого результата или вступает в диалог с государством, крайне важно, чтобы все участники процесса видели единую картину — с одинаковым уровнем осведомлённости, доверием и пониманием контекста. GR не может быть эффективным без правовой экспертизы, но и юридически безупречный документ не будет иметь силы, если его не донести до стейкхолдеров в правильном формате. То же касается и коммуникаций: это не только про "красивую обёртку", а про снижение рисков, репутационный буфер и честный диалог с аудиторией.

Мой опыт работы с глобальными технологическими компаниями подтверждает: наиболее эффективные решения принимаются тогда, когда юристы, GR и специалисты по коммуникациям работают вместе — от идеи до её реализации. Это позволяет выстраивать доверие на уровне государства, избегать юридических и репутационных ошибок, а также оперативно реагировать на вызовы. В крупном бизнесе ни одна инициатива не запускается без проверки на соответствие законодательству, внутренним политикам и публичному имиджу.

Развитие GR — признак зрелости общества

Появление запроса на профессиональный GR в стране — это сигнал, что бизнес и общество больше не удовлетворяются кулуарными договорённостями. Это означает, что растёт доверие к институтам, укрепляется культура публичного диалога, а государственная политика всё чаще формируется с участием ответственных стейкхолдеров. В такой среде GR становится не "договорённостью", а инструментом — открытым, прозрачным и ориентированным на результат. А значит — и инструментом гражданского общества, ведь он работает только там, где граждане имеют право голоса, влияние, вовлеченность и "право требования".