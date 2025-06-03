Для ефективної взаємодії з державою бізнесу потрібні не лише амбіції, а й розуміння регуляторного середовища. Дедалі частіше компанії опиняються в ситуаціях, коли їм потрібно не тільки дотримуватись законів, а й брати участь у формуванні публічної політики та комунікувати свої позиції відкрито та відповідально. У таких процесах виграють ті, хто вміє поєднувати роботу трьох напрямків — юридичного, GR та стратегічних комунікацій. І тут починається найцікавіше.

Від ізольованої експертизи до командної гри

Юристи, GR-експерти та комунікаційники часто працюють паралельно, але не завжди разом. І дарма, адже коли компанія намагається досягти бажаного результату або вступає у діалог із державою, вкрай важливо, щоб усі бачили одну картину — з однаковим рівнем обізнаності, довіри й розумінням контексту. GR не може бути ефективним без правової експертизи, водночас юридично досконалий документ не матиме сили, якщо його не донесено до стейкхолдерів у правильному форматі. Те саме — з комунікаціями: вони не лише про "гарну обгортку", а про зменшення ризиків, репутаційний буфер і чесний діалог з аудиторією.

Мій досвід роботи з глобальними технологічними компаніями підтверджує: найефективніші рішення ухвалюються тоді, коли юристи, GR і комунікаційні експерти працюють над ними разом — від моменту ідеї до її реалізації. Це дозволяє будувати довіру на рівні держави, уникати правових і репутаційних помилок, а також оперативно реагувати на виклики. У великих бізнесах жодна ініціатива не стартує без перевірки на відповідність законодавству, внутрішнім політикам і публічному іміджу.

Розвиток GR — ознака зрілості суспільства

Коли в країні з’являється запит на професійний GR — це сигнал, що бізнес і суспільство більше не задовольняються кулуарними домовленостями. Це означає, що зростає довіра до інституцій, посилюється культура публічного діалогу, і державна політика дедалі більше формується із залученням відповідальних стейкхолдерів. У такому середовищі GR стає не "домовленістю", а інструментом — відкритим, прозорим і орієнтованим на результат. А значить, і інструментом громадянського суспільства — бо він працює лише там, де громадяни мають право голосу, впливу, залучення та "право вимоги".