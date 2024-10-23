В польском городе Познань состоялся второй конгресс "Common Future" | "Совместное Будущее". Этот форум собрал представителей разных сфер, обсуждавших роль Польши и польского бизнеса в восстановлении Украины.

Впереди, в ноябре, нас ждет "Rebuild Ukraine" – еще одно крупное событие, которое станет платформой для нетворкинга бизнеса. Так что недостатка встреч на тему восстановления Украины не наблюдается. В то же время стоит отметить, что польские предприниматели и инвесторы, с одной стороны, видят огромные возможности, но также осознают многочисленные препятствия.