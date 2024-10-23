У польському місті Познань відбувся другий конгрес "Common Future"|"Спільне Майбутнє". Цей форум зібрав представників різних сфер, які обговорювали роль Польщі та польського бізнесу у відбудові України.

Попереду, в листопаді, нас чекає "Rebuild Ukraine" – ще одна велика подія, що стане платформою для нетворкінгу бізнесу. Тож, браку зустрічей на тему відбудови України не спостерігається. Водночас варто зазначити, що польські підприємці та інвестори, з одного боку, бачать величезні можливості, але також усвідомлюють численні перешкоди.