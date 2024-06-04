В Украине 10,8 млн работающих, за которых уплачивались взносы в солидарную пенсионную систему, и 10,5 млн пенсионеров

Население Украины сокращается. Детей рождается меньше, не происходит замещения поколений. После полномасштабного вторжения коэффициент рождаемости упал с 1,2 ребенка на одну женщину до 0,9 при норме обновления населения 2,2.

Как следствие, украинская нация стареет. Сейчас 18% населения в возрасте 65+ лет, а соотношение работающих и пенсионеров составляет 1 к 1. По состоянию на 1 января в Украине было 10,8 млн работающих, за которых уплачивались взносы в солидарную пенсионную систему, и 10,5 млн пенсионеров, которые получали выплаты по этой системе. То есть уже сейчас один работающий удерживает одного пенсионера.

Для сравнения: в Австрии 3,9 млн работающих и 2,5 млн пенсионеров, то есть соотношение составляет 1,6:1. В Германии – 39 млн работающих и 21 млн пенсионеров, соотношение – 1,8:1. В Испании – 19,5 млн занятых на 8,8 млн пенсионеров, соотношение – 2,2:1.

Низкое соотношение работающих и пенсионеров – главное ограничение для роста пенсий в нашей стране. За 2023 год на пенсионное страхование уплачено 428,5 млрд грн единого взноса при количестве плательщиков страхового взноса 10,8 млн человек. Так что в среднем в месяц каждый работающий человек заплатил 3307 грн, которые можно было направить на выплату пенсий.

Оснований ожидать улучшений демографии пока нет. Мы в Минсоцполитики разработали проект Стратегии демографического развития, цель которой – стабилизировать ситуацию, и изменить ключевые демографические тренды с негативных на положительные. Без этого и без существенных изменений в уровне занятости населения, нам не достичь существенного увеличения в соотношении работающих и пенсионеров, – а именно это критично для солидарной пенсионной системы.

Если я хочу получать более высокую пенсию, то в моих интересах – дольше оставаться активным участником рынка труда.

Во-первых, чем дольше я работаю и чем выше мои взносы в пенсионную систему, тем больше объем финансового ресурса, доступного к выплате пенсий уже сейчас.

Во-вторых, чем я дольше плачу страховые взносы, тем больше это из-за формулы расчета пенсии увеличивает ее размер. Именно так должен работать страховой принцип пенсионного обеспечения. Да, сегодня этот страховой принцип работает далеко не идеально. Поэтому мы разработали проект реформы солидарного пенсионного обеспечения, цель которой – обеспечить этот страховой принцип, прямую зависимость объема уплаты взносов и размера вашей пенсии в будущем.

Если мы хотим иметь высокую пенсию, которая будет сопоставима с нашим средним заработком в течение жизни, – мы должны делать собственные пенсионные накопления. Это практика многих развитых государств, о чем свидетельствует статистика ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

В странах ОЭСР государственные (вместе и солидарные, и накопительные) пенсии обеспечивают коэффициент замещения пенсией зарплаты в среднем 42,2 (для человека, получающего заработную плату на уровне средней). Но благодаря другим элементам пенсионного страхования общий коэффициент замещения составляет в среднем 57,6.

В Украине уже действует добровольное накопительное пенсионное страхование (т.н. "третий уровень" пенсионного обеспечения). На сегодняшний день есть около 900 000 участников добровольных накопительных схем, из которых 93 300 человек уже получили или получают пенсионные выплаты. Но очевидно уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные системы накопления не достаточен.

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