Она запомнилась мне и очень вдохновила. В Кремниевую долину меня привел интерес к технологическому сектору. Я верил в эту индустрию и как бизнесмен, и как визионер, и как управляющий активами.

Следующий этап развития технологий в сфере финансов — это WealthTech. Когда подготовлена основа, то есть диджитализованные базовые финансовые операции для большого количества людей, можно идти дальше и диджитализировать процесс управления активами. Какую глобальную проблему миллиард людей можно решить, развивая проекты в области WealthTech? Как насчет проблемы финансового неравенства в мире? На первый взгляд, слишком амбициозное заявление, но попробуем разобраться.