Вона запам'яталася мені й дуже надихнула. До Кремнієвої долини мене привів інтерес до технологічного сектору. Я вірив у цю індустрію — і як бізнесмен, і як візіонер, і як управитель активами.

Наразі наступний етап розвитку технологій у сфері фінансів — це WealthTech. Коли підготовлена основа, тобто диджиталізовані базові фінансові операції для великої кількості людей, можна йти далі та диджиталізувати процес управління активами. Яку глобальну проблему мільярда людей можна вирішити, розвиваючи проєкти в галузі WealthTech? Як щодо проблеми фінансової нерівності у світі? На перший погляд, надто амбіційна заява, але спробуймо розібратися.