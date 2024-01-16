"Формула мира" – это не об Украине, или, по крайней мере, не только об Украине

Формула мира, которая должна быть предложена в данный конкретный момент, должна быть путём к миру не только в Украине, но и на всем земном шаре. Да, я прекрасно понимаю, что такой результат невозможен, но, по моему мнению, исключительно при таких амбициозных предложениях на эту Формулу обратят внимание те аудитории, которые нам интересны.

Это должно быть (хотя бы частично) предложение мирного урегулирования разночтений реальности хотя бы для ключевых антагонистов. Как минимум это должно быть глобальное предложение устойчивого мира на европейском континенте – от Лиссабона до Екатеринбурга. А еще лучше – выбрать крайние точки "оси мира" не по параллелям, а по меридианам, чтобы они в себя впитывали часть "глобального севера" и "глобального юга".

Так или иначе, "формула мира" – это не об Украине или, по крайней мере, не только об Украине.

ПУНКТ ПЕРВЫЙ – ТЕРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬНОСТЬ

Все просто: Российская Федерация не посягает на международно признанные территории Украины, а Украина – не посягает на международно признанные территории Российской Федерации (например, Кубань) и не педалирует территориальные изменения Российской Федерации.

Этот пункт невозможно обойти вне всяких дипломатических возможностей или модуляций. Это – конституциональная и международная аксиома мира, основанного на правилах: территориальная целостность государств.

ОДНАКО... Я, например, не вижу никаких препятствий выполнять этот пункт не первым, а вместе со всеми остальными. То есть, если ПУНКТ ПЕРВЫЙ формулы будет выполнен одновременно с пунктами вторым и пятым, никаких проблем не должно возникнуть.

Не "сначала целостность, а потом все остальное", а все одновременно.

ПУНКТ ВТОРОЙ – НИВЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗЫ

Единственной и безальтернативной предпосылкой для устойчивого мира на континенте Евразия (или хотя бы европейской его части) является нивелирование угрозы от Российской Федерации. Это также АКСИОМА.

В случае, если Российская Федерация остается в таком же виде и состоянии, как сейчас, даже после восстановления территориальной целостности Украины устойчивый мир наступить не может, поскольку это будет только подготовка к следующей войне. Исключительно трансформация Российской Федерации может служить залогом устойчивого мира. И только ради этого результата можно бороться и жертвовать.

Никакие переговоры и прекращение огня не смогут обеспечить достижение ключевой цели (устойчивого мира на континенте), за которую погибло так много людей. Любой компромисс вне достижения устойчивого мира будет предательством памяти всех, кто отдал самое ценное.

Трансформация РФ является абсолютным условием для устойчивого мира на континенте. Единственный путь трансформации РФ, ведущий к стабильному продвижению устойчивого мира – это рефедерализация РФ, основывающаяся на разрушении имперской вертикали власти, что станет следствием военного поражения имперской власти.

Рефедерализация РФ и передача реальной власти от имперской вертикали к субъектам федерации могут быть единственным конструктивным политическим процессом, который обеспечит стабильное установление устойчивого мира.

ПУНКТ ТРЕТИЙ – НЕДОПУЩЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ ВЕРТИКАЛИ И НАРУШЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО МИРА

Высокий риск для разрушения устойчивого мира на континенте может нести нездоровое чувство ресентимента жителями РФ, которые могут законным и демократическим способом привести к власти в РФ реакционные радикальные силы, которые будут хуже имперской вертикали Путина.

Чтобы этого избежать, следует применить меры предосторожности, среди которых:

- наказание военных преступников с Путиным во главе;

- освобождение всех пленников и репатриация депортированных;

- уплата репараций за причиненный ущерб;

- культурное влияние на российскую аудиторию с целью развенчивания культа личности Путина;

- денацификация и нормализация восприятия РФ ее обитателями, путем лишения гипертрофированного комплекса неполноценности, выраженного в гигантомании и победобесии.

ПУНКТ ЧЕТВЕРТЫЙ – ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕХ ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Поскольку bussiness as usual и зарабатывание денег является фетишем западноевропейских элит и единственным мотиватором для приложения усилий, необходимо разработать такой план, который обеспечит убеждение западноевропейских элит в том, что восстановление устойчивого мира обязательно конвертируется в интенсивное развитие бизнеса и экономики на территориях Украины и отдельных субъектов РФ, которые после денацификации станут доступными для ревитализации и сверхбыстрого интенсивного бизнес-развития, которое уже будет происходить вне рисков имперской вертикали.

Единственной предпосылкой интенсивного развития депрессивных территорий РФ является только восстановление и исправление территорий Украины пораженных агрессивной войной. Каждая потенциальная транзакция между субъектами РФ и субъектами ЕС в сфере развития бизнеса и возможностей инфраструктуры должна быть обложена налогом на восстановление экосистемы европейского континента, разрушенной российской агрессией.

ПУНКТ ПЯТЫЙ – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Историческая, планетарная миссия Украины и украинцев будет считаться завершенной, когда Российская Федерация и ее территория не сможет больше никогда выступать субъектом или источником агрессивного поведения в отношении других народов, этнических групп или государственных образований с использованием грубой силы и насилия любой формы.

Выполнение этой миссии станет самым главным достижением украинского народа, которое будет иметь планетарное значение для мировой свободы и демократии и станет достойным трофеем победителя в войне.

Таким образом ФОРМУЛА МИРА заключается в следующем:

- предоставление Украине всего возможного оружия и ресурсов;

- причинение российской армии такового поражения, которая сумеет стать дестабилизирующим фактором для внутренней политики РФ;

- предложение региональным российским элитам путей выхода из геополитического тупика;

- разрушение имперской вертикали;

- пересборка Российской Федерации при активном участии западноевропейских элит;

- восстановление территорий Украины и РФ для нового построения систем сдержек и противовесов экономического значения.

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